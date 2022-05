Rebecca Marino à une victoire du tableau principal à Roland-Garros

La Canadienne, 9e tête de série des qualifications, a défait l'Ukrainienne classée 210e à la WTA au bout de 1 h 3 min sur la terre battue parisienne.

La Britanno-Colombienne de 31 ans a de nouveau exploité sa vigueur pour venir à bout de sa rivale, en décochant notamment sept as, contre zéro pour Zavatska.

De plus, Marino a remporté 77 % des points avec sa première balle de service, et elle a converti six de ses neuf balles de bris. Zavatska n'a pas obtenu autant d'occasions de briser la représentante de l'unifolié, mais elle a néanmoins enregistré deux bris en trois.

Marino, 116e joueuse du monde, affrontera au dernier tour du tableau des qualifications la gagnante du match entre l'Australienne Seone Mendez (no 223) et l'Américaine Caroline Dolehide (no 173). Ce duel aura lieu un peu plus tard mercredi.

La Canadienne tente de se faufiler dans le tableau principal à Roland-Garros pour la quatrième fois de sa carrière, et la première en huit ans. Elle avait alors connu son meilleur résultat en simple en atteignant le troisième tour.

Les Internationaux de France se mettront officiellement en branle dimanche.