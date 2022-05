Connor, Slavin et Spurgeon sont les finalistes pour le trophée Lady-Byng

L'attaquant des Jets de Winnipeg Kyle Connor, le défenseur des Hurricanes de la Caroline Jaccob Slavin et le défenseur du Wild du Minnesota Jared Spurgeon sont les trois finalistes pour l'obtention du trophée Lady-Byng.

Cet honneur est remis annuellement au joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant démontré le meilleur esprit sportif et une bonne conduite, tout en jouant à un haut niveau.

Le scrutin a été organisé auprès des membres de l'Association des chroniqueurs de hockey professionnel au terme de la saison et les trois joueurs ayant amassé le plus de points sont désignés comme finalistes. Le lauréat sera dévoilé durant les finales d'association ou la finale de la Coupe Stanley. La date exacte n'a pas encore été annoncée.

Connor a connu sa saison la plus productive avec 47 buts et 46 aides. Il s'est classé quatrième parmi les attaquants de la LNH pour le temps de jeu moyen (21 min 47 s) et a écopé de seulement quatre minutes de punition en 79 rencontres.

C'est la première fois qu'il est finaliste pour cette récompense.

Slavin a remporté cet honneur la saison dernière et pourrait devenir le premier joueur depuis Martin St-Louis à le gagner dans deux campagnes consécutives. Ce dernier l'a reçu en 2009-2010 et 2010-2011.

Le défenseur américain a aidé les Hurricanes à accorder seulement 202 buts cette saison, le plus petit total dans la LNH. Slavin a aussi établi un sommet personnel avec 42 points en 79 matchs et a accumulé seulement 5 punitions mineures.

Spurgeon est finaliste pour une deuxième saison de suite après avoir terminé tout juste derrière Slavin au scrutin en 2020-2021.

Le capitaine du Wild a aidé son équipe à connaître la meilleure campagne de son histoire avec 113 points (53-22-7). En 65 rencontres, Spurgeon a également obtenu seulement cinq punitions mineures. En 12 saisons, il a accumulé 10 minutes de punition ou moins à sept reprises.