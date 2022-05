Le Lightning remporte le premier match de la bataille de la Floride

Nikita Kucherov a été le catalyseur du Lightning en préparant le filet égalisateur puis en inscrivant le but d'assurance de son équipe et Tampa Bay a pris la mesure des Panthers de la Floride 4-1, mardi.

Le Lightning prend par le fait même l'avance 1-0 dans la série entre les deux clubs floridiens.

Corey Perry, qui a marqué le premier but des hommes de Jon Cooper, a également récolté une aide.

Ross Colton et Pierre-Édouard Bellemare ont aussi touché la cible pour les doubles champions en titre de la Coupe Stanley.

Anthony Duclair, qui avait été laissé de côté pour le dernier match de la série entre les Panthers et les Capitals de Washington, a réussi son retour dans la formation floridienne en marquant le seul but des locaux.

Le Québécois croyait bien avoir créé l’égalité pour son équipe en troisième période, mais son but a été refusé parce que la rondelle avait touché le filet protecteur derrière le but du Lightning à l’insu des officiels sur la glace. Le Lightning a ensuite pris le large en s'inscrivant deux fois de plus au compteur.

Andrei Vasilevskiy a été impérial devant la cage du Lightning. Il n’a cédé qu’une fois sur 36 tirs. Son vis-à-vis, Sergei Bobrovsky, a bloqué 32 tirs dans la défaite.

Les unités spéciales des Panthers ont de nouveau été tenues au silence. Après avoir été dans l’incapacité de marquer en 18 occasions contre les Capitals de Washington, les Panthers ont été blanchis en trois supériorités numériques, tandis que le Lightning a marqué trois fois avec un homme en plus.

Le deuxième match de la série aura lieu jeudi, toujours à Sunrise.