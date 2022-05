Rebecca Marino fait un pas vers le tableau principal à Roland-Garros

La neuvième tête de série a battu l'Argentine au bout de 1 h 26 min sur la terre battue parisienne.

La Britanno-Colombienne de 31 ans a exploité sa puissance pour venir à bout de la 148e raquette mondiale. Elle a notamment réussi 7 as et a remportant 77 % des points avec sa première balle de service. Marino a également profité de 4 des 11 balles de bris offertes, et elle a été brisée 2 fois en 4 tentatives.

Marino, 116e joueuse à la WTA, affrontera au prochain tour l'Ukrainienne Katarina Zavatska (210e). La joueuse de 22 ans n'a jamais franchi le premier tour du tableau principal à ses deux premières participations en 2020 et 2021.

Pour sa part, la représentante de l'unifolié tente de se faufiler dans le tableau principal de Roland-Garros pour la quatrième fois, et la première en huit ans. Elle avait alors connu son meilleur résultat en simple à Paris, en atteignant le troisième tour de la compétition.

La gagnante du duel entre Marino et Zavatska obtiendra ensuite un rendez-vous avec la gagnante du match entre l'Australienne Seone Mendez (no 223) et l'Américaine Caroline Dolehide (no 173) dans le tour ultime des qualifications.

Les Internationaux de France se mettront officiellement en branle dimanche.