Hockey féminin : une lueur d’espoir pour la ligue collégiale

Selon ce qu’a appris Radio-Canada, la direction du cégep a rencontré lundi un ancien entraîneur qui souhaiterait potentiellement relancer le programme.

La rumeur s’est aussi rendue aux oreilles des joueuses, bien que rien n’ait encore été confirmé.

L’annonce, la semaine dernière, de la mise sur pause du programme, un euphémisme selon une joueuse pour parler de la suppression de l’équipe – a fait couler beaucoup d’encre. La championne olympique, entraîneuse des Stingers de Concordia et ancienne du Cégep de Saint-Laurent Caroline Ouellette s’en est indignée sur les réseaux sociaux.

Les députés de l’opposition Enrico Ciccone et Christine Saint-Pierre, dont le cégep est situé dans la circonscription électorale, ont aussi réagi.

En coulisses, selon nos informations, le cabinet de la ministre déléguée à l’Éducation et responsable des Sports et des Loisirs, Isabelle Charest, s’est activé et a mis de la pression sur la direction de l’établissement. L’annonce de la fermeture d’un programme collégial d’envergure, une semaine après le dépôt du rapport sur la relance du hockey qui promettait de mettre l’accent sur le développement du hockey féminin, a été bien mal accueillie.

Isabelle Charest sait que le programme est en péril depuis le 11 mai, assure son cabinet, même si la ministre a parlé du 11 avril dans une communication obtenue par Radio-Canada Sports. L’entraîneuse des Patriotes, Alexandria D’Onofrio, a été congédiée le 12 avril.

Il y a toutefois encore quelques obstacles à abattre afin de réintégrer les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent en première division.

Au premier chef, cette entente entre le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et Hockey Québec (HQ) sur la refonte de la ligue collégiale pour la faire passer de sept à six équipes dès la saison 2024-2025.

Mégan Miron, joueuse des Patriotes, affirmait vendredi que le RSEQ semblait avoir vu dans les difficultés du programme l’occasion d’y mettre fin et d’ainsi se conformer, deux ans à l’avance, à leur politique à six équipes.

Une embûche qui serait tombée depuis: le RSEQ et Hockey Québec auraient accepté de maintenir la D1 à sept formations.

Si la relance se confirmait, Saint-Laurent en profiterait pour restructurer le programme, entend-on, et, par exemple, offrir des heures de glace plus attrayantes à l’équipe féminine qui ne pouvait que s’entraîner le midi jusqu’alors.

La direction de l’établissement n’a pas confirmé la nouvelle.