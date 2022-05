Les Golden Knights congédient leur entraîneur-chef Peter DeBoer

Associated Press

Le directeur général Kelly McCrimmon a confirmé l'information et a remercié DeBoer pour son travail au sein de l'organisation.

Il a précisé qu' après de longues discussions qui se sont étalées sur deux semaines, nous estimions que l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef nous permettra d'être en meilleure position pour connaître du succès la saison prochaine .

Les Golden Knights ont été exclus des séries éliminatoires après avoir été décimés par les blessures et s'être retrouvés coincés sous le plafond salarial. Cela a causé de nombreux maux de tête devant leur filet.

Ils ont brièvement occupé le premier rang de la Division pacifique, mais ont conclu le calendrier à trois points du dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l'Ouest malgré l’échange majeur qui leur a permis d'obtenir le joueur étoile Jack Eichel des Sabres de Buffalo, et plusieurs autres décisions destinées à assurer leurs succès à long terme.

L'organisation du Nevada est reconnue pour être assez rapide sur la gâchette avec ses entraîneurs. DeBoer a dirigé les Golden Knights pendant deux saisons et demie après avoir été nommé en janvier 2020 pour remplacer Gerard Gallant, qui avait mené l'équipe à la série finale de la Coupe Stanley dès leur première saison en 2017-2018. Les Knights ont aussi participé aux séries éliminatoires en 2019.

Sous l'égide de DeBoer, ils ont participé à la danse printanière au cours de leurs deux dernières campagnes, et se sont inclinés en finale d'association en chaque occasion, notamment contre le Canadien de Montréal en 2021.

DeBoer dirigeait sa quatrième équipe dans la LNH, après des séjours avec les Panthers de la Floride, les Devils du New Jersey et les Sharks de San José. Il a d'ailleurs mené les Devils (2012) et les Sharks (2016) à la série finale.

Les Islanders se tournent vers Lane Lambert

Les Islanders ont promu Lane Lambert au poste d'entraîneur-chef.

Lambert, 57 ans, succède ainsi à Barry Trotz, congédié la semaine dernière. Il agissait à titre d'entraîneur associé avec l'équipe depuis la saison 2018-2019.

Le Canadien a également agi à titre d'entraîneur adjoint avec les Capitals de Washington (2014-2018) et les Predators de Nashville (2011-2014).

Lambert, de Swift Current, en Saskatchewan, a aussi joué pour les Nordiques de Québec entre 1986 et 1989.

La semaine dernière, Trotz a été congédié parce que le directeur général Lou Lamoriello considérait que l'équipe avait besoin d'une nouvelle voix.

L'homme de hockey de 59 ans, qui figure parmi les entraîneurs ayant connu le plus de succès dans l'histoire de la LNH et qui a gagné la Coupe Stanley avec les Capitals en 2018, a guidé les Islanders jusqu'à la finale de l'Est à chacune des deux saisons précédentes. Chaque fois, ils ont perdu contre les éventuels champions, le Lightning de Tampa Bay.

Il restait une saison à écouler au contrat de Trotz.