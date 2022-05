Le Canada maltraite la Slovaquie au Championnat du monde

Dubois a inscrit le but victorieux avec 3 min 49 s à écouler à la période médiane, et il a doublé la mise moins de 12 minutes plus tard.

Le centre des Jets de Winnipeg montre une fiche de quatre buts et d'une mention d'aide pour le champion en titre du tournoi qui domine le groupe A avec neuf points grâce à trois victoires en 60 minutes.

Adam Lowry et Morgan Geekie se sont signalés avec un but et une mention d'assistance chacun, et Cole Sillinger a complété la marque pour les représentants de l'unifolié. Le joueur du Canadien de Montréal Josh Anderson a ajouté deux passes à sa fiche.

Samuel Takac a été le seul à riposter pour la Slovaquie, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Pékin l'hiver dernier.

Logan Thompson a repoussé 34 tirs devant la cage du Canada, tandis que son vis-à-vis Adam Huska a effectué 39 arrêts.

Les Canadiens auront maintenant une journée de congé avant de reprendre le collier contre les Kazakhs jeudi.