Les footballeuses de Chelsea réalisent encore le doublé

Les 49 094 personnes qui ont assisté au match, un record pour une finale de Coupe d'Angleterre féminine, ont eu un suspense aussi haletant que la finale masculine de la veille où Liverpool était venu à bout de l'équipe masculine de Chelsea aux tirs au but (0-0, 6-5 après les tirs aux buts).

Troisième de la Super League féminine, City s'est bien battu, revenant au pointage à deux reprises, par une superbe frappe enroulée de Lauren Hemp (1-1, 42e) et un très bel extérieur de Hayley Raso (2-2, 89e) pour arracher la prolongation in extremis.

Mais la meilleure réalisatrice en championnat, l'Australienne Sam Kerr (20 buts), a contrarié leurs espoirs en inscrivant un doublé.

Elle avait ouvert la marque en déviant de la tête, quasiment sur la ligne de but, un long centre de Millie Bright (1-0, 33e), avant que Erin Cuthbert ne redonne l'avantage aux siennes d'une frappe limpide en pleine lucarne (2-1, 63e).

Pendant la prolongation, le seul but est venu d'une interception ratée d'Alanna Kennedy sur le côté droit, qui a permis à Kerr de filer vers le but et sa frappe a été malheureusement déviée par Alex Greenwood, qui a pris la gardienne Ellie Roebuck à contre-pied (3-2, 89e).

La Canadienne Jessie Fleming est entrée dans le match à la 80e minute pour Chelsea.

J'ai du mal à trouver les mots pour résumer tout ça... Quelle performance ! s'est enthousiasmée Erin Cuthbert, élue joueuse du match.

Quand on se fait rejoindre à 5 minutes de la fin (avec le temps additionnel), ça vous coupe un peu les jambes et on a dû se remobiliser, aller creuser en nous pour trouver des ressources en nous qu'on n'avait jamais trouvées jusqu'ici , a-t-elle poursuivi, au micro de la BBC.

Il s'agit du 10e trophée gagné en 10 ans par la coach Emma Hayes à la tête des Blues, avec 5 championnats, 3 Coupes d'Angleterre et 2 Coupes de la Ligue, seule la Ligue des Champions se refusant encore aux Londoniennes.