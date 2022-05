Novak Djokovic champion pour la sixième fois à Rome

Novak Djokovic a vaincu le Grec Stefanos Tsitsipas en finale et a été couronné champion pour la sixième fois à Rome, dimanche, en Italie.

Le Serbe n’a eu besoin que de deux manches pour se défaire de son adversaire, 5e au monde, par la marque de 6-0 et 7-6 (7/5).

En succédant au palmarès à Rafael Nadal, empereur aux dix sacres romains éliminé en huitièmes de finale, le Serbe de 34 ans remporte son premier titre de l'année, confirmant son retour en grande forme après un premier trimestre quasiment à l'arrêt en raison de sa non-vaccination contre la COVID-19.

Le combat a cette fois mis une demi-heure à démarrer, le temps mis par Tsitsipas pour entrer dans sa finale. Le Grec a été incapable pendant le premier set de répondre à un Djokovic en mode rouleau compresseur, qui a conclu la manche 6-0 en n'abandonnant que dix points à son adversaire.

Enfin consistant, Tsitsipas a cru pouvoir pousser le Serbe dans une troisième manche pour la première fois cette semaine à Rome. Mais ce dernier a su retrouver sa solidité habituelle pour maîtriser le jeu décisif et décrocher son sixième titre, en 12 finales sur le Foro Italico.

Djokovic était entré samedi dans le club des joueurs à 1000 victoires avec les Jimmy Connors (record du monde avec 1274 succès), Roger Federer, Ivan Lendl et Rafael Nadal.

Dans une semaine aura lieu le rendez-vous parisien, où Djokovic tentera de rejoindre le record de Nadal au nombre de victoires en Grand chelem (21).

Medvedev prêt à jouer à Wimbledon si les joueurs russes y sont autorisés

Le numéro 2 mondial du tennis, le Russe Daniil Medvedev, a affirmé dimanche qu'il était prêt à jouer à Wimbledon si les autorités du tennis britanniques lèvent l'interdiction qui frappe les joueurs russes en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Il a toutefois concédé que c'était une situation compliquée.

Medvedev, qui va reprendre la compétition lors des Internationaux de Genève la semaine prochaine après avoir été opéré d'une hernie, a indiqué que cela sera la première occasion pour lui de parler aux autres joueurs de cette interdiction, annoncée le 20 avril.

Les organisateurs de Wimbledon ont été critiqués par l'association des joueurs de tennis hommes (ATP) et femmes (WTA) ainsi que par des joueurs comme Rafael Nadal et Novak Djokovic pour avoir interdit aux joueurs russes et biélorusses de participer au Grand Chelem anglais organisé du 27 juin au 10 juillet.

Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. J'essaie de suivre ce qu'il se passe car la décision ne m'appartient pas. Pour l'instant, cela se passe entre Wimbledon, l'ATP et peut-être le gouvernement britannique , a déclaré le joueur de 26 ans lors d'une rencontre avec la presse à Genève.

C'est une situation compliquée et, comme toutes les autres choses dans la vie, si vous demandez à 100 joueurs, chacun aura une opinion différente , a-t-il estimé.