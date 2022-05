Kelsey Mitchell et Lauriane Genest accèdent à la grande finale du keirin

En compagnie de la championne du monde Lea Sophie Friedrich, Kelsey Mitchell a tenté une tactique similaire à celle préconisée au premier tour. Son accélération lancée tôt après le rabattement de la moto n'a pas fait mordre la poussière à la Japonaise Yuka Kobayashi et l'Allemande Friedrich, qui ont terminé 1re et 2e. Mitchell a cependant pris le dernier billet disponible pour la grande finale.

Après une chaude lutte entre les trois femmes, Lauriane Genest, la vice-championne du monde Mina Sato et l'Allemande Emma Hinze se retrouvaient une fois de plus au deuxième tour. Patiente, Genest s'est bien fondue au groupe pour réagir lorsque la course s'est animée. Deuxième derrière Sato, la Québécoise s'est facilement qualifiée pour la finale. Au 3e rang, la Néerlandaise Steffie van der Peet sera aussi de la course ultime.

Kelsey Mitchell met à rude épreuve ses adversaires depuis le début de la journée. Une stratégie payante jusqu'à présent. Photo : The Canadian Press / Peter Power

Deux scénarios, un seul et même résultat

Mitchell et Genest ont toutefois connu des parcours bien différents au premier tour. Coincée un long moment entre deux adversaires, dont la vice-championne du monde en titre, la Japonaise Mina Sato, Genest a dû en découdre pour éviter le repêchage. Elle n'a rien cédé dans le dernier tour de la course, un effort titanesque qui lui a permis de terminer 2e, quand seules les deux premières cyclistes de chaque vague étaient assurées de passer au tour suivant.

Bien reposée après sa médaille d'argent remportée vendredi au sprint, Mitchell a pour sa part dominé sa vague sans ne jamais regarder derrière. Une démonstration de force bonne pour le 1er rang.

L'Albertaine a l'occasion d'ajouter une troisième médaille à sa récolte du week-end. En lever de rideau, jeudi, elle a décroché le bronze en compagnie de Genest et Sarah Orban au sprint par équipe.

Pour l'entraîneur du programme de sprint à Cyclisme Canada, Franck Durivaux, le talent de ses deux sprinteuses ne fait plus de doute sur la scène internationale. Il ne leur reste plus qu'à déployer leur savoir-faire et croire en leurs chances lorsqu'elles s'alignent sur la piste.

Elles sont sur l'échiquier international, elles font peur, mais elles le savent. On en a déjà parlé de ça. Elles sont attendues, elles sont craintes. Elles sont capables de faire beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire pendant un match sprint. Elles maîtrisent de mieux en mieux les choses.

« J’aimerais qu’elles se lâchent, qu’elles prennent confiance en elles vraiment jusqu’au bout. Vraiment on n’a rien à perdre sur cette Coupe des nations. S’il y a un podium, c’est bien, s’il n’y en a pas, il y en aura plus tard. » — Une citation de Franck Durivaux, entraîneur du programme de sprint à Cyclisme Canada

Ryan Dodyk (droite) a tenu à s'excuser au Néerlandais Jeffrey Hoogland pour avoir causé un contact en huitièmes de finale du sprint masculin. Photo : The Canadian Press / Peter Power

Bonheur et déception au sprint masculin

Neuvième du keirin masculin il y a moins de 24 heures, Ryan Dodyk était de retour en piste pour le sprint masculin.

Malheureusement pour l'Albertain, le tableau a mis sur sa route le vice-champion du monde et le vice-champion olympique en titre sur sa route en huitièmes de finale, le Néerlandais Jeffrey Hoogland. Dodyk a tenté de surprendre son adversaire, mais sa charge, mal calculée, l'a amené au contact. C'en était fait pour le Canadien qui a accepté son sort avec le sourire.

Le but premier est toujours d'avoir du plaisir , a-t-il tenu à rappeler. Même si je n'ai pas accédé aux quarts de finale, je pense au moins avoir laissé ma marque.

En droit d'espérer une deuxième présence en quarts de finale cette saison en Coupe des nations, le jeune Nick Wammes a été surpris par le Japonais Kento Yamasaki, et a dû s'avouer vécu même s'il a tout donné pour rattraper l'écart. Son parcours a pris fin abruptement dès son deuxième duel de la journée.

Détenteur du 11e rang provisoire de l'omnium masculin après le scratch, Jackson Kinniburgh a conservé son positionnement au classement général après avoir croisé le fil d'arrivée en 12e position au tempo.

Les deux dernières étapes de cette épreuve qui en compte quatre sont la course par élimination et la course aux points. Un pointage cumulatif permet de déterminer le podium. 40 points sont décernés au vainqueur d'une étape, 38 pour la 2e position, 36 pour la 3e et ainsi de suite.