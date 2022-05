Genest et Mitchell passent au 2e tour du keirin féminin

MILTON - La Coupe des nations tire à sa fin, mais ce n'est pas sans les têtes d'affiche Kelsey Mitchell et Lauriane Genest qui seront du deuxième tour au keirin féminin au vélodrome de Milton.

Les deux Canadiennes ont toutefois connu des parcours bien différents au premier tour. Coincée un long moment entre deux adversaires, la vice-championne du monde en titre, la Japonaise Mina Sato, Genest n'a pas cédé dans le dernier tour de la course. Son effort dans le dernier virage lui a permis de terminer deuxième et filer directement au 2e tour. Seules les deux premières cyclistes de chaque vague passaient au tour suivant.

Bien reposée, Mitchell a imposé le rythme au sein du dernier groupe à prendre le départ sans ne jamais regarder derrière. Une démonstration de force bonne pour le premier rang de sa vague. L'Albertaine compte déjà deux médailles cette fin de semaine avec l'argent au sprint féminin, et le bronze en compagnie de Genest et Sarah Orban au sprint par équipe.

Pour l'entraîneur du programme de sprint à Cyclisme Canada, Franck Durivaux, le talent de ses deux sprinteuses ne fait plus de doute sur la scène internationale, ne leur reste plus qu'à déployer leur savoir-faire et croire en leurs chances lorsqu'elles s'alignent sur la piste.

Elles sont sur l'échiquier international, elles font peur, mais elles le savent. On en a déjà parlé de ça. Elles sont attendues, elles sont craintes. Elles sont capables de faire beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire pendant un match sprint. Elles maîtrisent de mieux en mieux les choses.

« J’aimerais qu’elles se lâchent, qu’elles prennent confiance en elles vraiment jusqu’au bout. Vraiment on n’a rien à perdre sur cette Coupe des nations. S’il y a un podium, c’est bien, s’il n’y en a pas, il y en aura plus tard. » — Une citation de Franck Durivaux, entraîneur du programme de sprint à Cyclisme Canada

Bonheur et déception au sprint masculin

Neuvième du keirin masculin il y a moins de 24 heures, Ryan Dodyk était de retour en piste pour le sprint masculin.

Malheureusement pour l'Albertain, le tableau a mis sur sa route le vice-champion du monde et le vice-champion olympique en titre sur sa route en huitièmes de finale, le Néerlandais Jeffrey Hoogland. Dodyk a tenté de surprendre son adversaire, mais sa charge, mal calculée, l'a amené au contact. C'en était fait pour le Canadien qui a accepté son sort avec le sourire.

Le but premier est toujours d'avoir du plaisir , a-t-il tenu à rappeler. Même si je n'ai pas accédé aux quarts de finale, je pense au moins avoir laissé ma marque.

En droit d'espérer une deuxième présence en quarts de finale cette saison en Coupe des nations, le jeune Nick Wammes a été surpris par le Japonais Kento Yamasaki, et a dû s'avouer vécu même s'il a tout donné pour rattrapé l'écart.