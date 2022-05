La fin de la convention collective dans la LCF stoppe trois camps d’entraînements

Les Alouettes de Montréal, les Tiger-Cats de Hamilton et les Argonauts de Toronto ont tous annulé leurs entraînements, en lever de rideau des camps dans la LCF. D'autres équipes pourraient suivre.

Les joueurs des Alouettes qui n’avaient pas envie d’être confinés à leur lieu d’hébergement de Trois-Rivières se sont rendus sur le terrain pour se délier les jambes et se faire des passes. Ils ne portaient toutefois pas de chandail d’entraînement et n’étaient pas accompagnés d’entraîneurs ou de membres du personnel.

On n'a pas d'entente avec la ligue. On est ici, on veut bouger. On ne veut pas rester dans les résidences à ne rien faire alors pour nous c'est d'être prêts quand ça va commencer, que ce soit dans une journée ou dans une semaine, on ne le sait pas , a indiqué Christian Matte, joueur de ligne offensive désigné comme porte-parole par les joueurs.

Il a précisé que ce n'était pas un entraînement officiel, mais une initiative des joueurs pour se retrouver ensemble.

Une vingtaine d’amateurs qui espéraient assister au début du camp d’entraînement se sont butés à une clôture verrouillée et n’ont pu se rendre dans les gradins. Matte a d'ailleurs pris le temps d'aller leur expliquer la situation.

On veut jouer au football, les partisans veulent qu'on joue au football et la ligue veut qu'on joue au football! Alors on espère que ça arrivera au plus vite. [...] C'est dommage que ce soit toujours à la dernière seconde. Ça fait longtemps que je suis dans la ligue. Je ne suis pas surpris, mais déçu que ça n'ait pas pu se régler avant aujourd'hui. On avait hâte de commencer, mais il faut que ce soit bon pour tout le monde , a indiqué Matte.

Le circuit Ambrosie et le syndicat des joueurs ont rompu les pourparlers pour la ratification d'une nouvelle convention collective samedi.

Il faut que ce soit quelque chose de juste pour les joueurs et pour la ligue , a mentionné Matte.

La dernière entente, conclue en 2019 et amendée l'an dernier afin de permettre à la LCF de présenter une saison écourtée de 14 rencontres, est arrivée à échéance à minuit samedi.

L'AJLCF avait invité les joueurs de sept des neuf équipes de la LCF à participer au débrayage dès 0h01, heure de l'Est.

En vertu des lois du travail de l'Alberta, les joueurs des Elks d'Edmonton et des Stampeders de Calgary se rapporteront à leur camp respectif, ce qui les placera en position de déclencher une grève en toute légalité plus tard ce mois-ci.

La seule autre grève de l'histoire de la LCF s'était produite en 1974. Les enjeux avaient cependant été réglés avant le début de la campagne cette année-là.

On ignore à quel moment les deux parties retourneront à la table des négociations.

Avec les informations de Jonathan Roberge