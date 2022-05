Le CF Montréal s’impose par jeu blanc à Charlotte

Le CF Montréal a amélioré son record d'équipe avec un huitième match de suite sans défaite, une victoire de 2-0 sur le terrain du Charlotte FC, samedi, au stade Bank of America.

Djordje Mihailovic, avec son sixième de la saison, tout juste avant les arrêts de jeu de la première mi-temps, et Alistair Johnston, en deuxième période, ont marqué les buts du CF Montréal (6-3-2).

Le gardien Sebastian Breza a bloqué les quatre tirs cadrés du Charlotte FC (4-7-1) et a récolté son premier jeu blanc de la saison.

Le CF Montréal a toutefois conclu la rencontre sans Romell Quioto, qui s'est blessé à l'épaule droite en fournissant la passe décisive pour le but de Mihailovic.

Après plusieurs minutes passées au sol, Quioto a fini par se lever, mais il a aussitôt quitté le terrain. Après le but de Johnston, il a été aperçu sur les lignes de côté, grand sourire aux lèvres, mais aussi avec le bras droit en écharpe.

Le CF Montréal jouera son prochain match mercredi, à Nashville.

Lent début de match

Entre des visiteurs qui n'avaient pas perdu depuis deux mois et des hôtes invaincus devant leurs partisans depuis le début de mars, on a eu droit à un début de rencontre axé sur la prudence de part et d'autre.

Le jeu a commencé à s'animer après la demi-heure de jeu et les deux formations ont eu de belles occasions d'inscrire le premier filet du match.

Le CF Montréal a profité de la meilleure d'entre toutes à la 45e minute de jeu.

Laissé complètement seul en plein centre de la surface, Mihailovic a fait dévier du pied droit, derrière Kristijan Kahlina, une belle passe en retrait de Quioto pendant que celui-ci tombait lourdement au sol après un contact avec le défenseur Guzman Corujo.

Kei Kamara, le remplaçant de Quioto, a obtenu une passe décisive sur le but de Johnston, marqué à la 67e minute, peu de temps après que le Charlotte FC eut menacé la forteresse montréalaise.

Signe d'une maturité qui semble acquise, la formation montréalaise a paru en contrôle de la situation pendant les quelque 25 minutes qui ont suivi et elle a su protéger son avance et cette victoire.