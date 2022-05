Chris Ernst et Mathias Guillemette progressent à la poursuite individuelle

Ernst, 22 ans, et Guillemette, âgé de seulement 20 ans, ont respectivement pris le 8e et le 10e rang de la séance de qualification de la Coupe des nations de Milton, samedi, ce qui a mis fin à leur journée de travail.

Mais les deux coureurs ont réussi leur meilleure performance individuelle: 4:17,712 pour l'Ontarien Ernst; 4:19,690 pour le Trifluvien Guillemette.

L'Australien James Moriarty a réussi le quatrième et dernier temps donnant accès à la ronde des médailles, en 4:13,932.

Dodyk passe au keirin

Dans les autres compétitions présentées en matinée, l'Albertain Ryan Dodyk a remporté sa vague de qualifications au keirin pour accéder directement aux rondes éliminatoires en soirée.

Le parcours de l'Ontarien James Hedgcock s'est toutefois arrêté au repêchage.

Au 500 m contre-la-montre, les Canadiennes Sarah Orban et Jackie Boyle ont raté leur qualification par moins d'une demi-seconde. Orban et Boyle ont respectivement conclu la séance en 14e et 15e place. Seules les six premières positions ont obtenu leur qualification.