Les Alouettes s’entendent avec huit joueurs repêchés, dont Tyrell Richards

Richards a été sélectionné par les Alouettes au premier rang du repêchage. Ils ont échangé leur droit de parole au quatrième rang et les droits sur le bloqueur Carter O'Donnell aux Elks d'Edmonton afin de pouvoir repêcher Richards.

En trois saisons à l'Université Syracuse, Richards a réussi 54 plaqués, 9,5 plaqués pour des pertes et 6 sacs, en plus de réussir une interception, de rabattre trois passes, de forcer un échappé et d'en recouvrir un.

Les Alouettes ont également conclu des ententes avec les secondeurs Yanis Chihat (7e ronde, 60e au total) et Zach Lindley (8-69), les joueurs de ligne offensive Rodeem Brown (2-18) et Peter Kozushka (6-51), les receveurs Vincent Forbes-Mombleau (3-24) et Tyson Philpot (1-9), ainsi que le demi défensif Tysen-Otis Copeland (4-33).

Le porteur de ballon Ryth-Jean Giraud est le seul joueur repêché par les Alouettes le 3 mai dernier à ne pas avoir signé un contrat. Les Alouettes ont choisi le joueur des Carabins de l'Université de Montréal en cinquième ronde, 42e au total.