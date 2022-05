Le Canada commence la défense de son titre mondial en battant l’Allemagne

Pierre-Luc Dubois a inscrit deux buts et le Canada a amorcé la défense de son titre au Championnat mondial de hockey avec une victoire de 5-3 contre l'Allemagne, vendredi.

Noah Gregor, Kent Johnson et Cole Sillinger ont aussi touché la cible pour le Canada. Logan Thompson a réalisé 18 arrêts.

Mortiz Seider, en nomination pour le trophée Calder remis à la recrue par excellence dans la LNH, a récolté un but et deux aides pour l'Allemagne. Marc Michaelis et Matthias Plachta ont aussi fait bouger les cordages, tandis que Tim Stützle a amassé deux aides.

Le Canada menait 5-1 après deux périodes, mais il a ouvert la porte à l'Allemagne en faisant preuve d'indiscipline.

Nicolas Roy a été puni pour avoir fait trébucher après 32 secondes de jeu dans le dernier tiers, puis Adam Lowry est allé le rejoindre au banc des punitions 25 secondes plus tard. Plachta en a profité pour marquer à cinq contre trois.

Les Allemands ont ensuite réduit l'écart à 5-3 lors d'un autre avantage numérique de deux joueurs. Seider a fait mouche à 12 min 35 s, pendant que Josh Anderson et Morgan Geekie étaient au cachot.

L'Allemagne a remplacé le gardien Philipp Grubauer par un attaquant supplémentaire en fin de match, mais Thompson a fermé la porte.

Grubauer a effectué 22 arrêts devant le filet de l'Allemagne.

Le Canada jouera son prochain match dimanche, contre l'Italie.

Dans les autres rencontres, vendredi, la Finlande a battu la Norvège 5-0, les États-Unis ont défait la Lettonie 4-1 et la Slovaquie s'est imposée 4-2 contre la France.