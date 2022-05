Les Maple Leafs confiants malgré les fantômes qui les guettent

Ces mots prononcés par Auston Matthews, l'attaquant vedette des Maple Leafs de Toronto, quelques instants après que son équipe eut subi une défaite crève-cœur en prolongation jeudi à Tampa résonnent encore dans l'entourage de l'équipe au lendemain dudit revers et à l'aube de ce qui sera le cinquième match ultime en cinq ans au premier tour des séries pour les Torontois.

C’est la façon parfaite de décrire un match no 7 , a dit Sheldon Keefe, l'entraîneur-chef des Maple Leafs, lorsque les propos de son joueur étoile lui ont été rappelés vendredi.

Ça nous demandera un effort de tous les instants. Nous n'avons manifestement aucune raison d'économiser de l'énergie. Il faudra donner tout ce qu'on a dans ce match.

En dépit de l'occasion ratée d'éliminer le Lightning lors du sixième match de la série, les Maple Leafs croient en leurs chances de gagner leur première série depuis 2004, samedi.

On croit en notre groupe et ils croient en le leur. Je ne pense pas que beaucoup de choses aient séparé nos deux équipes tout au long de cette série, alors je pense que c'est bien que ça se termine avec un match no 7 , a ajouté Sheldon Keefe.

Quant à notre groupe, je crois que nous sommes dans le bon état d'esprit. Nous sommes excités à l'idée de rentrer à la maison et de jouer devant nos partisans.

Les joueurs des Maple Leafs le répètent sans cesse depuis le début des présentes séries : leur équipe est différente de celle qui a laissé filer une avance de 3-1 contre le Canadien de Montréal l'an dernier et des éditions précédentes qui les ont vus perdre au premier tour. Ils rejettent toute notion du passé.

On doit croire en nous-mêmes. Nous sommes suffisamment bons , a souligné le défenseur Mark Giordano, un vétéran de 16 saisons dans la LNH acquis du Kraken de Seattle à la date limite des échanges.

Quand on joue et qu'on reste fidèle à notre style de jeu, on est capable de battre n'importe qui, alors on doit croire qu'on peut y arriver. Et je pense que c'est ce qu'il (Auston) voulait dire par là. Évidemment, perdre en prolongation, c'est dur. Tu es un peu abattu, puis tu te réveilles aujourd'hui et c'est un nouveau jour.

D'abord lancés par Auston Matthews et Mitch Marner, les Maple Leafs peuvent aussi se dire que tous leurs gros canons fonctionnent à plein régime depuis quelques matchs. John Tavares et William Nylander ont connu le réveil offensif tant attendu ces derniers jours. Ils ont inscrit cinq et sept points respectivement ces trois derniers matchs.

Notre équipe et cette saison sont uniques et différentes. On croit en nos moyens. Et quand on voit nos meilleurs joueurs briller dans des moments critiques et nous aider à remonter la pente et que notre équipe joue bien sur le plan collectif, toutes ces choses nous donnent une grande confiance pour ce match final , a dit Keefe.

La remontée lors du match no 5 a été très importante pour notre équipe et ça nous a aidés dans le match no 6. Je pense que ces deux performances combinées vont aussi nous aider à affronter tout ce qui pourrait survenir dans le match no 7 , a-t-il précisé.

Au final, ce qui fera la différence, c'est le niveau d'exécution et le fait d'être prêt à jouer dès le départ demain , a résumé le défenseur Justin Holl.

Le septième match entre les Maple Leafs et le Lightning débutera à 19 h, samedi, à l'aréna Banque Scotia.