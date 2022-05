Bianca Andreescu ne peut freiner l’irrésistible Iga Swiatek

En éliminant la championne des Internationaux des États-Unis en 2019 au pointage de 7-6 (7/2) et 6-0, vendredi, en quarts de finale à Rome, la Polonaise a inscrit une 26e victoire de suite. Elle n’a pas perdu depuis le mois de février.

Après une première manche très serrée, marquée par de nombreux bris de service, elle a pris son envol, laissant sa rivale dans son sillon sur l’ocre romaine.

Swiatek a remporté 14 des 15 premiers points de la deuxième manche. C’est la 13e fois cette saison déjà qu'elle réussit un bagel.

La no 1 mondiale a été particulièrement efficace en retour de service. Elle a converti six balles de bris sur six.

La favorite a réussi 27 coups gagnants, contre 14 fautes directes, tandis qu’Andreescu s’est contentée de 12 coups gagnants et d'autant de fautes.

Pourtant, les deux jouaient presque à armes égales en première manche.

Chaque fois que la championne en titre brisait sa rivale, l’Ontarienne répliquait instantanément. En deuxième manche, Andreescu avait toute une séquence à briser, puisque Swiatek n’a jamais perdu un match dans un tournoi WTA 1000 après avoir remporté la manche initiale.

Malgré la défaite et la sévérité du pointage en deuxième manche, le ciel est loin d’être tout noir pour la Canadienne qui disputait seulement un troisième tournoi depuis son retour après une pause amorcée en octobre dernier.

Après avoir remporté un match à Stuttgart et deux à Madrid, elle quitte la capitale italienne avec trois victoires. Les trois défaites qu’elle a subies jusqu’ici l’ont été contre des joueuses du top 15 mondial.

Avec sa participation aux quarts de finale, elle fera un bond d’une vingtaine de rangs à la prochaine publication du classement, soit autour du 72e échelon.

Plusieurs têtes de série à Roland-Garros préféreront sans doute ne pas la retrouver dans leur portion de tableau.

En demi-finales, Swiatek se mesurera à Aryna Sabalenka.

La Bélarusse a obtenu son billet pour le carré d'as au terme d'un long combat contre Amanda Anisimova en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-2.

L'Américaine, 32e à la WTA, avait bien amorcé la rencontre, mais elle a ensuite baissé de régime et commis plus de fautes pour céder du terrain.

Incapable de conclure, Anisimova n'a gagné que cinq jeux dans les dernières manches. À noter tout de même qu'elle a réussi à gagner l'échange sur les cinq balles de bris qu'elle a obtenues dans le match.

C'était la première victoire de Sabalenka à leur cinquième affrontement. Anisimova mène la série 4-1. À leur dernier match, à Madrid, l'Américaine l'avait emporté 6-2, 3-6 et 6-4.