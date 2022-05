Le Lightning force la tenue d’un 7e match contre les Maple Leafs

Brayden Point est l'homme qui a joué les héros pour la formation floridienne dans la période de temps supplémentaire. Il a poussé le retour de lancer d'Alex Killorn derrière le gardien des Maple Leafs, Jack Campbell, alors qu'il restait 1:56 à faire au cadran.

Point a ainsi mis fin à un match haut en couleur où les Torontois n'ont pas manqué d'occasions de marquer. Tout juste avant qu'il n'inscrive le but de la victoire, le petit attaquant du Lightning a vu Auston Matthews rater une chance en or près du filet des siens.

J'ai adoré la façon dont on a joué en prolongation. On s'est porté à l'attaque. On a eu des chances, beaucoup d'occasions de mettre fin au match et on ne leur a rien donné jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette chance et ils en ont profité. C'est ça, la différence , a évalué l'entraîneur-chef de l'équipe de la Ville Reine, Sheldon Keefe.

Le match six des Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay. Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Les Maple Leafs ont trimé dur pour revenir dans la rencontre après avoir accusé un autre retard de 2-0, comme ils l'avaient fait lors du cinquième match de la série, mardi, à Toronto.

Ondrej Palat a profité d'un bête revirement d'Alex Kerfoot en toute fin de première période pour ouvrir la marque. L'attaquant des Leafs a fait une passe à l'aveugle qui n'a pas trouvé de coéquipier. Palat s'est emparé du disque et a battu Campbell d'un bon tir.

À mi-chemin en deuxième période, les Torontois ont obtenu leur seul avantage numérique de la rencontre, mais Tampa Bay est l'équipe qui en a profité. Anthony Cirelli a intercepté l'entrée des Leafs en territoire du Lightning, puis il a mis les gaz et trouvé le fond du filet en réalisant un spin-o-rama .

Les Maple Leafs ont alors mis moins d'une minute pour répliquer. Auston Matthews a fait dévier un tir de la pointe du défenseur Mark Giordano derrière Andrei Vasilevskiy.

Le capitaine John Tavares a ensuite connu ses meilleurs moments de la série. Il a d'abord décoché un bon tir des poignets que n'a pu pleinement maîtriser Vasilevskiy. La rondelle a rebondi par-dessus le cerbère russe pour terminer sa course dans le filet. Puis, moins de 30 secondes plus tard, Tavares a accepté une remise de William Nylander dans l'enclave pour donner les devants 3-2 à Toronto.

Les Maple Leafs ne voyaient alors plus que 20 minutes les séparer de leur première accession au deuxième tour des séries en 18 ans, mais Nikita Kucherov avait d'autres plans pour eux. Il a créé l'égalité lors d'un double avantage numérique du Lightning à mi-chemin en troisième période.

Le but de Brayden Point en prolongation ensuite a non seulement permis au Lightning de prolonger à 17 leur séquence de victoires après une défaite, mais il aussi porté le dossier des Leafs à 0-8 lorsqu'ils ont l'occasion de mettre fin à une série depuis 2018.

Les Torontois disputeront un match ultime en séries pour une cinquième année de suite, samedi. Ils auront l'avantage de la glace alors qu'ils accueilleront le Lightning à l'aréna Banque Scotia.

Ce qui est dans le passé appartient au passé. On ne peut rien y faire. Tout ce qui importe, c'est le prochain match et le disputer avec intention, en portant attention aux détails et en jouant 60 minutes ou tout ce que ça prendra. Il nous faudra mettre nos couilles sur la table et foncer , a dit Auston Matthews après le match à Tampa.

« Nous aurons une belle opportunité [de gagner] à la maison, un match no 7, ça passe ou ça casse, on gagne ou on rentre à la maison et nous devons être enthousiastes quant à cette opportunité. » — Une citation de Auston Matthews, attaquant étoile des Maple Leafs

Matthews et son coéquipier John Tavares ont tour à tour refusé de faire quelconque commentaire en ce qui a trait à l'arbitrage.

Après avoir été très stricts depuis le début des séries, les officiels n'ont appelé que six pénalités jeudi soir et aucune d'entre elles n'est survenue en prolongation. Ils ont paru ranger leur sifflet alors que plusieurs infractions ont semblé avoir été commises.