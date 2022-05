Les Canadiennes remportent le bronze au sprint par équipe

Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban, qui a remplacé Jackie Boyle pour la finale, ont remporté la médaille de bronze au sprint par équipe jeudi, derrière l'Allemagne, championnes du monde, et les Pays-Bas, championnes d'Europe.

Le Canada a battu la Grande-Bretagne.

Accusant des poussières de retard après la manche d'Orban, Mitchell a ramené le Canada devant et Genest a conservé cette avance.

Nous sommes heureuses de partir d'ici avec le bronze, surtout devant nos partisans, a déclaré Mitchell. Ils nous ont assurément aidées ce soir, nous en avions besoin.

Vous voulez toujours être sur le podium et progresser. C'est bon de voir que nous sommes quatre coureuses capables de se pousser et de se battre pour des médailles.

C'était un peu difficile aujourd'hui, a pour sa part indiqué Genest. Les jambes étaient lourdes, mais plus la compétition avançait, mieux je me sentais. La dernière course a été notre meilleure.

L’équipe avait aussi remporté l’argent lors de la première Coupe des Nations à Glasgow en avril.

C'est super encourageant ces deux médailles en deux Coupes des Nations, car nous n'avons pas beaucoup d'expérience ensemble, a-t-elle ajouté. Nous ne sommes pas encore à notre meilleur comme équipe. De voir que nous sommes capables de monter sur le podium alors que nous n'avons pas encore l'équipe parfaite, l'entraînement parfait, on sait qu'on peut être encore meilleures.

Ryan Dodyk, Tyler Rorke et Nick Wammes ont quant à eux été éliminés au premier tour par l'équipe B de la Grande-Bretagne, qui a filé jusqu'à la 4e place. Les Canadiens ont terminé au 7e rang.

En poursuite par équipe, l'équipe Canada A, composée d'Arianne Bonhomme, Ngaire Barraclough, Sarah van Dam et Devaney Collier, ont terminé tout juste à court du podium, franchissant la distance en 4:21,946, à seulement 777 millièmes de seconde d'une médaille de bronze.

Cette jeune formation en était à sa première compétition ensemble. Cette 4e place se veut donc prometteuse.

C'est ma première course depuis les Jeux olympiques, aussi, a déclaré Bonhomme, la vétérane du groupe. On aurait aimé être sur le podium, mais on a vraiment bien coursé. On est fière de ce qu'on a fait.

On était en lice pour une médaille, il n'y a pas à être déçue. On n'a juste pas passé assez de temps ensemble encore. On doit bâtir une stratégie plus solide, savoir qui peut faire quoi exactement pendant la course. (...) D'ici aux Championnats du monde en octobre, on a beaucoup de temps pour s'améliorer.

Une absence qui fait réagir

Hugo Barrette Photo : Comité olympique canadien / Michael P. Hall

Hugo Barrette n'est pas à la Coupe des Nations ce week-end. En fait, il n'est nulle part depuis le début de 2022, une situation qui agace l'entraîneur-chef Franck Durivaux.

Je n'ai aucune nouvelle d'Hugo. Je lui ai laissé plusieurs messages, sur plusieurs plateformes , a-t-il déclaré en bordure de la piste du Centre national de cyclisme Mattamy.

Barrette a demandé à Durivaux de s'absenter afin de participer à la téléréalité Big Brother : Célébrités, en début d'année, ce que l'entraîneur a accepté, compte tenu du calendrier qui le permettait. Mais c'est le silence radio depuis.

À sa sortie de Big Brother, on s'attendait donc à voir de ses nouvelles. (...) En vertu du calendrier de la saison, je trouvais que c'était absolument possible (qu'il participe). Je lui avais donc donné la permission d'aller là-bas, pensant qu'après, il allait revenir préparer la saison avec l'équipe.

Ça s'était bien passé pour nous en fin de saison, surtout à Cali et aux Championnats du monde, à Roubaix, ça laissait donc entrevoir de belles choses. Mais on a zéro nouvelle : pas de réponse, pas de message, pas de texto, rien.

Franck Durivaux Photo : Radio-Canada

Sans fermer la porte à un retour de Barrette au sein des troupes, on sent que Durivaux aura plusieurs conditions auxquelles devra se plier le cycliste des Îles-de-la-Madeleine.

Ça va dépendre de comment ça se passe. On l'a déjà accueilli de nouveau en 2020 après ses chutes et après qu'il eut décidé d'aller travailler avec d'autres gens. J'avais été clair à l'époque : j'ai besoin de savoir ce qu'il fait; je ne peux pas être responsable de résultats dont je ne m'occupe pas. Je ne sais pas de quoi il a l'air présentement sur un vélo.