Hayley Wickenheiser sera intronisée au Panthéon des sports canadiens

Hayley Wickenheiser fera partie de la cuvée 2022 du Panthéon des sports canadiens en compagnie du kayakiste Adam van Koeverden, du joueur de soccer Dwayne de Rosario, du joueur de crosse John Tavares et du paranageur Tim McIsaac.

Hayley Wickenheiser a participé aux Jeux olympiques à six reprises, et elle a décroché quatre médailles d'or, des exploits inédits qui ont contribué au développement du hockey féminin au pays.

Hayley Wickenheiser Photo : The Canadian Press / Jonathan Hayward

L'ancienne athlète, âgée de 43 ans, originaire de Saskatchewan, a été intronisée au Temple de la renommée du hockey en 2019.

Elle demeure la meilleure hockeyeuse de l’histoire de l’équipe canadienne avec 379 points, dont 168 buts, en 276 matchs. C’est 88 points de plus que toute autre joueuse.

On parle d’elle comme de la Wayne Gretzky du hockey féminin.

Parmi les autres intronisés, notons dans la catégorie des bâtisseurs le choix du commentateur Brian Williams, de la présidente du Comité olympique canadien (COC) Tricia Smith et d'Edward Lennie, le père des Jeux du Nord .

L'équipe de baseball Chatham Colored All-Stars ainsi que l'équipe de hockey féminin les Rivulettes de Preston seront aussi intronisées en tant que pionnières.

Les Rivulettes ont remporté 10 titres de championnat de l'Ontario entre 1930 et 1941, en plus de cinq titres de championnat de l’est du Canada et de cinq championnats du Dominion.

L'équipe a été dissoute en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, les joueuses étant réquisitionnées dans les usines d'armement, et étant incapables de se déplacer en raison du rationnement de l'essence.