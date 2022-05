McDavid, Matthews et Shesterkin finalistes pour le trophée Hart

Auston Matthews, Connor McDavid et Igor Shesterkin sont finalistes pour l'obtention du trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Auston Matthews a mené la LNH pour les buts (60), avec le total le plus élevé en une saison par un joueur des Maple Leafs de Toronto.

L'Américain originaire de l'Arizona a aussi été le premier à atteindre ce plateau depuis Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, en 2011-2012.

Auston Matthews Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Matthews a d'ailleurs terminé à égalité avec Stamkos au 6e rang de la ligue avec 106 points en 73 matchs.

De son côté, Connor McDavid a terminé au 1er échelon des pointeurs pour une deuxième saison de suite avec 123 points (44 buts, 79 passes) en 80 parties avec les Oilers d'Edmonton.

Il a déjà remporté le trophée Hart à deux reprises et est finaliste pour une quatrième fois.

L'attaquant avait reçu le titre de joueur le plus utile à son équipe en 2017 et en 2021, et il deviendrait le troisième joueur des Oilers d'affilée à recevoir le trophée après Leon Draisaitl en 2020.

Après Carey Price, Igor Shesterkin?

Pour sa part, Igor Shesterkin a conservé un dossier de 36-13-4 en 52 matchs pour les Rangers de New York cette saison. Il a aussi été nommé finaliste au trophée Vézina à titre de meilleur gardien de la LNH.

Igor Shesterkin Photo : Getty Images / Elsa

Le gardien russe a terminé au 1er rang du circuit pour la moyenne de buts accordés (2,07) et pour le pourcentage d'arrêts (,935), et 3e pour les blanchissages (6).

S'il l'emporte, Shesterkin deviendrait le cinquième joueur des Rangers à obtenir cette reconnaissance et le premier depuis Mark Messier en 1992.

Il serait aussi le huitième gardien à recevoir ce trophée, le premier depuis Carey Price, du Canadien de Montréal, en 2015.

Le vote est mené auprès des membres de l'Association professionnelle des journalistes attitrés au hockey (PHWA).

Le nom du gagnant sera dévoilé au cours de la cérémonie de la remise des trophées de la LNH pendant les finales d'association ou encore la série finale de la Coupe Stanley.