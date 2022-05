Une demande de recours collectif vise Gymnastique Canada et les fédérations provinciales

Une demande de recours collectif contre Gymnastique Canada et les fédérations provinciales de gymnastique a été déposée mercredi en Cour suprême de Colombie-Britannique pour des abus allégués qui seraient restés sans suivi et sans résolution.

Signataire de la lettre ouverte adressée à Gymnastique Canada, à Sports Canada et à la ministre fédérale des sports Pascale St-Onge, Amelia Cline est l'instigatrice de cette requête, portée par les cabinets Camp, Fiorante, Matthews Mogerman à Vancouver, et Howie, Sacks & Henry à Toronto.

Selon ce qu’a appris Radio-Canada Sports, une vingtaine d’autres plaignants et plaignantes, des athlètes et des entraîneurs, ont signifié leur intention de se joindre au recours collectif s'il va de l'avant.

Dans les documents déposés en cour mercredi, Amelia Cline soutient avoir été victime d’abus sexuels, physiques et psychologiques de la part des entraîneurs Vladimir Lashin et Svetlana Lashina, pendant que le couple était à la tête du Club de gymnastique Omega basé à Coquitlam, lequel regroupait entre 40 et 60 jeunes gymnastes.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre juillet 2000 et mars 2003, quand la plaignante a quitté la gymnastique à la suite des nombreuses blessures qui, soutient-elle, seraient le résultat direct des mauvais traitements qu’elle aurait subis.

Vladimir Lashin et Svetlana Lashina Photo : Facebook OMega Gymnastics

Dans le document de 32 pages, il est reproché à Vladimir Lashin d’avoir eu des contacts physiques inappropriés, d’avoir causé des blessures permanentes par hyperextension en s’assoyant sur la gymnaste, de l’avoir contrainte à s’entraîner et à prendre part à des compétitions malgré ses blessures, ou d’avoir exigé des performances allant au-delà de ses capacités.

À cela, peut-on aussi lire, s’ajoutent des pressions indues auxquelles il aurait soumis la jeune gymnaste pour maintenir un poids qui aurait mis sa santé en péril, sachant qu’à 14 ans, elle ne pesait que 37 kg (80 lb).

Selon Amelia Cline, Svetlana Lashina aurait également eu des contacts physiques inappropriés en étirant le survêtement des gymnastes du club plus haut sur leurs jambes, leurs hanches et leurs fesses, révélant ainsi leur entre-jambes.

La partie demanderesse allègue que des plaintes sont restées sans réponse de la part des dirigeants la Fédération de gymnastique de la Colombie-Britannique et de Gymnastique Canada.

Vladimir Lashin a été récompensé un an plus tard en se voyant confier les rênes de l’équipe canadienne de gymnastique artistique aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, souligne la demande de recours collectif.

En 2008, sa conjointe et lui ont été nommés entraîneurs de l’année par leur fédération provinciale. Vladimir Lashin a ensuite été promu aux titres d’entraîneur national et de directeur haute performance, postes qu’il a occupés jusqu’à son départ en 2010.

En plus de Gymnastique Canada et de la Fédération de gymnastique de la Colombie-Britannique, celles de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec sont également visées dans la demande de recours collectif.

Toutes les personnes en poste au moment des situations qui leur sont reprochées, hauts dirigeants comme simples employés, pourraient devoir répondre de leurs actes si la demande de recours collectif est acceptée.

Rappelons que plus de 450 gymnastes présents et passés ont signé la lettre ouverte dans laquelle étaient dénoncées à la fois une culture toxique au sein de Gymnastique Canada et l'inaction de la fédération nationale face à d'autres d’abus psychologiques et physiques allégués.