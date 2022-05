Rafael Nadal donne rendez-vous à Denis Shapovalov à Rome

Rafael Nadal a battu sèchement l'Américain John Isner en deux manches de 6-3 et 6-1 à son premier match des Internationaux d'Italie, à Rome, mercredi. Il aura donc comme prochain adversaire le Canadien Denis Shapovalov en huitièmes de finale.

Rafael Nadal n'a pas fait dans la dentelle pour ses premiers coups de raquette à Rome. Il a rassuré le public italien sur ses ambitions.

En pleine possession de ses moyens contre Isner, l'Espagnol a remporté 81 % des échanges sur sa première balle de service.

Le grand serveur américain a été le premier à mettre la pression lors du jeu de service de l'Espagnol à 3-3.

Rafael Nadal à Rome Photo : Getty Images / ANDREAS SOLARO

Mais après avoir sauvé deux balles de bris, le Majorquin a remporté son jeu de service et a réussi le bris dans la foulée, pour servir ensuite pour la manche.

Dans la seconde manche, Nadal a brisé d'entrée son adversaire face à un Isner de plus en plus loin de la balle.

J'ai besoin de reconstruire les choses après un arrêt difficile, et c'est ce que j'essaie de faire. Je dois juste garder la bonne attitude et voir si je suis capable de faire en sorte que ça arrive , a dit Nadal.

Je dois jouer mieux qu'aujourd'hui (mercredi), mais c'est une autre victoire, et demain (jeudi), j'ai une autre occasion de jouer contre l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est super dangereux , a-t-il ajouté.

Et ce joueur dangereux dont parle Nadal, c'est Denis Shapovalov.

Nadal se méfie de Shapovalov

On l'espérait. On l'aura. Ce sera donc un affrontement entre Denis Shapovalov et Rafael Nadal au troisième tour de ce tournoi Masters 1000.

Il s'agira de leur sixième affrontement, Nadal en a remporté quatre, mais le dernier avait provoqué des étincelles à Melbourne.

C'était en quarts de finale des Internationaux d'Australie en janvier, et Nadal l'avait emporté au bout d'un long combat, en cinq manches de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3.

Ce sera la troisième fois que les deux hommes s'affronteront à Rome, avec jusqu'ici deux victoires pour Nadal, en 2018 et en 2021.

Zverev commence doucement

Alexander Zverev, 3e au classement mondial, n'a pas eu tâche facile face à l'Argentin Sebastian Baez (37e), qu'il a finalement battu 7-6 (8/6) et 6-3, à son premier match à Rome.

S'est-il complètement remis de la correction qu'il a subie en finale à Madrid? Le joueur allemand avait été rossé par le jeune Espagnol Carlos Alcaraz 6-3 et 6-1 le 8 mai.

Zverev, champion olympique en titre, a été accroché par Baez. Les deux joueurs en sont arrivés au bris d'égalité de la première manche sans qu'aucune balle de bris n'ait été jouée.

L'Allemand s'est alors rapidement détaché pour s'offrir quatre balles de manche (6/2). Mais il a laissé son adversaire revenir à 6/6 avant de remporter les deux points suivants en concluant la manche sur un as.

La seconde manche a basculé lorsque l'Allemand de 25 ans a converti l'unique balle de bris de toute la partie pour mener 5-3, service à suivre. Il s'est offert deux balles de match et a mis fin au duel sur la première.

Zverev affrontera en huitièmes le vainqueur du match entre l'Australien Alex de Minaur (22e) et l'Américain Tommy Paul (34e) pour tenter de se hisser en quarts du dernier grand tournoi préparatoire aux Internationaux de France qui commencent le 22 mai.

L'Allemand avait remporté à Rome en 2017 le premier grand titre de sa carrière en battant en finale Novak Djokovic. En 2018, il avait été battu en finale par Rafael Nadal, celui-là même qui l'avait battu en quarts de finale en 2021.