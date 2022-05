Dans les terres de Shane Wright

Pour le Canadien, ce serait plutôt là où le k veut dire karma. Karma comme dans premier choix. Comme dans Shane Wright, si jamais le jeune Ontarien devenait effectivement la première sélection du prochain repêchage à Montréal en juillet, sélection qui appartient au CH maintenant qu’il a gagné la loterie (on ne peut pas perdre dans tout non plus).

L’avenir de Shane Wright tenait donc dans un boulier mardi soir, qu’il sorte au premier rang ou un peu plus tard. Le tout se jouait pendant que le jeune homme s’échauffait.

Quand il est rentré au vestiaire avant le match, Wright a voulu savoir qui le hasard venait de favoriser. Il y a un monde entre jouer au hockey en Arizona ou à Montréal. Visiblement, ça lui tenait à cœur.

Il voulait le savoir pour mettre ça de côté et se concentrer sur le match , a expliqué son agent, Cam Stewart.

Enfoncé dans un fauteuil dans un petit bureau de l’aréna, Stewart avait les mains moites.

C’est stressant , a-t-il lancé, sans préciser s’il parlait du destin qui attendait son poulain ou du match des Maple Leafs présenté en arrière-plan.

Ce que Kent Hughes vient de décrire, c’est Shane , a-t-il ajouté.

Le directeur général du Canadien venait de dire qu’il est important de repêcher des joueurs talentueux, mais aussi d’avoir des joueurs de caractère et des leaders pour bâtir une culture gagnante à long terme.

Des qualités que l’on attribue généralement à Wright, capitaine à peu près partout où il est passé. Ici, à Kingston, évidemment, mais également au mondial des moins de 17 ans et à celui des moins de 18 ans l’an passé, là où il avait près d’un an de moins que la plupart des membres de l’équipe.

Stewart s’était d’ailleurs étonné à l’époque de la décision de Hockey Canada de lui confier ce rôle à un si jeune âge. On lui aurait répondu que c’était naturel chez lui.

Lukas Cormier (6), Jake Neighbours (12) et Shane Wright (15), d'Équipe Canada junior, lors d'un match préparatoire au Championnat mondial de hockey junior, le 23 décembre 2021 à Edmonton. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Il attire les regards, dit-il. On tend à l’imiter.

Dans le vestiaire, les autres joueurs le regardent attacher ses patins. Il a ce genre de présence , a fait valoir l’agent de KO Sports.

Relatif anonymat

Sur les terres de The Tragically Hip, Wright n’a pas une once de leur popularité. Même le Collège militaire perché de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, là où l’étendue d’eau devient le lac Ontario, lui fait de l’ombre.

Au Leon’s Centre – qui tient son nom du prestigieux magasin d’ameublement – Wright ne semble pas en faire partie, des meubles. Pas de photo du numéro 51 dans l’amphithéâtre, très peu de chandails à son nom, un accueil quelconque de la part des partisans dans un amphithéâtre clairsemé. Wright ne fait pas courir les foules.

Il n’en a pas le jeu. Intelligent, mais parfois discret, on ne le verra que peu pendant le troisième match de la série entre ses Frontenacs et le Battalion de North Bay, match remporté 6-3 par les visiteurs.

L’espoir terminera malgré tout la rencontre avec deux passes en dépit de moments où il semble se désintéresser du match, peu concerné par l’enjeu. C’est le reproche qui lui est souvent adressé.

Je l’ai peut-être vu jouer une game hargneuse sur dix. Il n’a pas ça. C’est pas quelque chose que t’actives en pesant sur un piton , lancera un recruteur croisé sur la passerelle de presse.

Ce n’est qu’une impression, a assuré Cam Stewart.

Probablement parce qu’il joue trop, selon l’agent. Le recruteur corrobore.

Il joue 23 à 27 minutes par match. On l’envoie en désavantage numérique même si son équipe perd 5-1. Il n’y a pas un entraîneur dans la Ligue nationale qui ferait ça.

Stewart énumère ensuite ses qualités. Il s’adapte merveilleusement. Shane est intelligent. Shane joue sur 200 pieds. Shane aime apprendre aussi. Shane est le genre de joueurs dont les qualités se transposent bien au niveau supérieur. Il s’épanouit en compagnie de joueurs élites.

Ma foi, voilà une belle déclinaison. Pourtant, un recruteur nous confiait récemment que si son équipe obtenait le tout premier choix, il chercherait à reculer au repêchage. Et que s’il n’avait absolument pas le choix, il ne le prendrait pas.

Un autre, croisé mardi soir également, le compare à Jason Spezza, voire à John Tavares.

Comme quoi les opinions sont partagées. Et l’avis d’un expert, si brillant soit-il, et Dieu sait que les deux auxquels nous référons scintillent dans le milieu, demeure justement l’avis d’une seule personne.

Que le Canadien échange le tout premier choix du repêchage? Alors que l’encan se tient à Montréal?

« On a de la pression un jour par année. Si t’es pas capable de la prendre, tu n’es peut-être pas dans le bon métier. » — Une citation de Un recruteur

Et que pense Shane Wright de tout ça? De sa prétendue nonchalance? De Montréal? De ses chances d’être choisi en premier? Est-ce important pour lui? Est-il plus smoked meat ou poutine?

Autant de questions pour l’instant sans réponse puisque le jeune prodige a préféré s’abstenir de commentaires sur la loterie mardi soir, nous donnant rendez-vous dès le lendemain.

Stewart, son agent, pour sa part, a assuré que Wright est un bon fit pour Montréal .

Dans un repêchage qui s’annonce assez imprévisible, on peut se demander si le Canadien pense la même chose.