Les Maple Leafs effacent un retard de deux buts et battent le Lightning

Les Maple Leafs mènent désormais la série 3-2. Ils auront l'occasion de gagner une première série depuis 2004, jeudi, à Tampa.

Matthews a fait bouger les cordages avec 6 min 6 s à faire en temps réglementaire, profitant d'un retour après un tir bas bien pensé de Mitchell Marner.

Ryan McDonagh avait jeté une douche froide sur les spectateurs torontois réunis au Scotiabank Arena en créant l'égalité 3-3 quelque cinq minutes plus tôt.

William Nylander a récolté un but et deux aides, et John Tavares, un but et une aide, tandis que Morgan Rielly a aussi marqué un but pour les Maple Leafs. Jack Campbell a repoussé 32 tirs.

Steven Stamkos et Victor Hedman ont été les autres buteurs du Lightning. Nikita Kucherov a amassé deux aides et Andrei Vasilevskiy a effectué 22 arrêts.

Les Maple Leafs ont effacé un retard de deux buts après une période. Rielly a finalement créé l'égalité 2-2 après 3:01 de jeu en troisième période, puis Nylander a semé l'hystérie au Scotiabank Arena en donnant l'avance aux Leafs 73 secondes plus tard.

Il a toutefois fallu le troisième but des séries de celui qui en a inscrit 60 au cours de la saison pour que les Leafs s'approchent à une victoire du deuxième tour. Après le but de Matthews, Campbell a fermé la porte au Lightning.

Campbell a réalisé un dernier arrêt clé en fin de rencontre, stoppant difficilement un lancer de Hedman avec sa mitaine.

Les Hurricanes battent les Bruins 5-1

Seth Jarvis a marqué deux buts, Antti Raanta a effectué 34 arrêts et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Bruins de Boston 5-1, dans le cinquième match de leur série de premier tour.

Seth Jarvis et Vincent Trocheck Photo : AP / Karl B DeBlaker

Les Hurricanes mènent la série 3-2. Ils tenteront d'achever les Bruins lors du sixième match, qui sera présenté jeudi, à Boston.

Tony DeAngelo et Vincent Trocheck ont récolté chacun un but et deux aides pour les Hurricanes, tandis que Jaccob Slavin a aussi touché la cible. Teuvo Teravainen a accumulé trois aides et Sebastian Aho, deux.

Connor Clifton a été l'unique buteur des Bruins. Jeremy Swayman a repoussé 33 lancers.

Slavin a donné le ton à la rencontre en ouvrant la marque après 6:11 de jeu, quand son tir s'est faufilé sous le bras droit de Swayman.

DeAngelo a ensuite creusé l'écart à 12:17 du premier vingt, en avantage numérique. Il a battu Swayman grâce à un long tir précis dans la partie supérieure.

Jarvis a inscrit les deux buts suivants des Hurricanes, l'un en deuxième période quand un avantage numérique des siens venait tout juste de prendre fin et l'autre lors du troisième tiers, également pendant une attaque massive des Hurricanes.

Clifton a finalement inscrit les Bruins au pointage à 10:09 du dernier tiers, mais le mal était fait.

Trocheck a fermé les livres en marquant dans un filet désert avec 3:40 à écouler au cadran.