Le Canadien gagne la loterie et obtient le premier choix du prochain repêchage

Les prières des amateurs du Canadien ont été entendues. Le CH aura le tout premier choix au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains à Montréal.

Le Tricolore a eu la main chanceuse lors de la loterie tenue mardi soir pour départager les trois premiers choix du repêchage.

Les Devils du New Jersey choisiront au 2e rang, et les Coyotes de l'Arizona, 3e.

La logique a été respectée pour la majorité des équipes, sauf pour les Devils qui ont amélioré leur sort, au détriment des Coyotes, des Flyers de Philadelphie et du Kraken de Seattle.

En terminant au 32e et dernier échelon du classement, le CH avait 25,5 % de chance d’être le premier à choisir.

Il y a plus de 40 ans que Montréal n’avait pas eu cette chance.

Plusieurs s’attendent à ce que le meilleur espoir nord-américain, l’Ontarien Shane Wright, soit le premier repêché.

Montréal pourrait aussi mettre la main sur le Finlandais et ailier gauche Juraj Slafkovsky, considéré comme le meilleur joueur international par le bureau de recrutement de la LNH, ou les Américains Logan Cooley et Cutter Gauthier.

Le Canadien a obtenu un autre choix du premier tour en juillet lorsqu’il a échangé Tyler Toffoli aux Flames de Calgary en février dernier.

Lors du 2e tour, le CH pourra choisir à deux reprises puisque les Oilers d’Edmonton ont cédé un choix lors de l’échange de Brett Kulak. Si les Oilers se rendent en finale de la Coupe Stanley, le choix sera reporté à 2023.

Au troisième tour le CH compte trois choix, dont un acquis lorsque le Jesperi Kotkaniemi a accepté l’offre hostile des Hurricanes de la Caroline.

Il s’agira du premier repêchage pour le nouveau directeur général du Canadien, Kent Hughes, qui a remplacé Marc Bergevin en cours de saison.

Il tentera probablement de faire oublier le repêchage de 2021 qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais malheureusement pas pour les habiletés du joueur choisi.

Le CH avait le 31e choix du premier tour et a jeté son dévolu sur Logan Mailloux, un joueur trouvé coupable d’un crime à caractère sexuel en Suède et qui avait demandé aux équipes de ne pas le repêcher. La controverse avait pris tellement d’ampleur que le propriétaire de l’équipe, Geoff Molson a dû s’excuser au nom de son organisation quelques jours plus tard.

L’année 2020 a été celle de Kaiden Guhle et de Jan Mysak alors que Cole Caufield était le 15e choix au premier tour du repêchage de 2019.