Josh Anderson représentera le Canada au Championnat mondial

Anderson, 28 ans, a inscrit 19 buts et 13 mentions d'assistance en 68 matchs la saison dernière. Il sera le seul représentant du Tricolore à porter les couleurs de l'équipe nationale à Tampere et à Helsinki, en Finlande, du 13 au 29 mai.

Au total, il y aura quatre joueurs originaires du Québec dans la formation canadienne : les attaquants Pierre-Luc Dubois, de Sainte-Agathe-des-Monts, Maxime Comtois, de Longueuil, et Nicolas Roy, d'Amos, de même que le défenseur Thomas Chabot, de Sainte-Marie-de-Beauce.

Dans les cas de Dubois, de Comtois et de Chabot, ce sera une deuxième expérience avec l'équipe nationale senior. Au total, ils seront cinq dans cette situation, si on y ajoute Matthew Barzal et Damon Severson.

Le défenseur Morgan Ellis, choisi au 4e tour (117e au total) par le CH lors du repêchage de la LNH en 2010, fera aussi partie de la formation. Il a pris part à trois rencontres avec le Tricolore en 2015-2016 avant de s'exiler en Europe pour poursuivre sa carrière.

Par ailleurs, l'ex-entraîneur du Canadien Claude Julien dirigera Équipe Canada. Il sera notamment épaulé dans ses fonctions par l'entraîneur adjoint québécois André Tourigny. Ce dernier est l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, qui ont terminé au 31e et avant-dernier rang dans la LNH cette saison, devant le Bleu-blanc-rouge.

Le Canada amorcera le mondial contre l'Allemagne, le 13 mai. Il a aussi rendez-vous avec l'Italie, la Slovaquie, le Kazakhstan, la Suisse, le Danemark et la France au tour préliminaire.

Depuis 1931, le Canada a remporté le mondial 27 fois. Il a également récolté 15 médailles d'argent et 7 de bronze.