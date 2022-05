Leylah Annie Fernandez se sort du piège du premier tour à Rome

Leylah Annie Fernandez a eu très chaud au premier tour des Internationaux d'Italie, à Rome, lundi. La Canadienne a été bousculée par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Elle l'a emporté en trois manches de 1-6, 6-2 et 6-2.

Fernandez, 18e joueuse mondiale, n'avait affronté qu'une fois Pavlyuchenkova (20e). C'était en 2021 à Indian Wells, et déjà le match avait été très serré et s'était joué en trois manches.

La Québécoise a vu son adversaire commencer le match en lionne. Déstabilisée et incapable de régler son service, elle a perdu la première manche sèchement en 36 min.

Elle n'a remporté que 41 % des points sur sa première balle de service et que 40 % avec sa deuxième. Son adversaire de 30 ans n'en demandait pas tant et a réussi à la briser deux fois.

Comme piquée dans son amour propre, Fernandez s'est rapidement ressaisie dans la deuxième manche.

Avec un service plus efficace (77 % de réussite sur sa première balle) et des coups plus précis, elle a réussi à prendre l'avance 4-1 après avoir brisé le service de son adversaire au cinquième jeu. Elle a remporté la deuxième manche en 42 min.

Elle a poursuivi son effort en troisième manche pour prendre l'avance 3-1 puis 4-1 en brisant le service de la Russe, à son tour débordée. Le match a pris fin après 1 h 50 min d'efforts et de doutes.

Au prochain tour, Fernandez affrontera la Russe Daria Kasatkina, 23e à la WTA.

L'Ontarienne Bianca Andreescu se mesurera mardi la championne en titre des Internationaux des États-Unis, la Britannique Emma Raducanu.

Simona Halep à Rome Photo : Getty Images / Alex Pantling

De son côté, la Roumaine Simona Halep, ancienne no 1, a eu plus de facilité à franchir le premier obstacle.

Elle a battu en deux manches de 6-4 la Française Alizé Cornet, qui a utilisé sans modération l'amorti pour tenter de surprendre son adversaire. Mais sans succès.

Autres résultats du jour :