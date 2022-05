Josi, Makar et Hedman finalistes au trophée Norris

Victor Hedman, Roman Josi et Cale Makar sont les finalistes pour l'obtention du trophée Norris remis annuellement au défenseur par excellence de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Hedman, du Lightning de Tampa Bay, est finaliste pour une sixième saison d'affilée. Il a remporté le trophée en 2018.

Le Suédois a terminé au 3e rang parmi les défenseurs avec 85 points, dont 20 buts, en 82 matchs cette saison.

Roman Josi a terminé au 1er rang avec ses 23 buts et 73 passes, y compris ses 11 buts en avantage numérique et 281 tirs au but, en 80 matchs avec les Predators de Nashville.

Le Suisse est devenu le premier défenseur de la ligue à amasser au moins 90 points en une saison depuis Raymond Bourque (91) avec les Bruins de Boston en 1993-1994.

Cale Makar, de l'Avalanche du Colorado, a été le défenseur qui a marqué le plus de buts cette saison avec 28, et il a conclu au 2e rang derrière Josi pour les points à 86.

Makar était déjà finaliste en 2021. S'il est choisi cette fois-ci, il deviendrait le premier défenseur de l'Avalanche à remporter ce trophée.

Le trophée Norris sera décerné à la cérémonie de la LNH pendant les séries éliminatoires, en finale d'association ou en finale de la Coupe Stanley.

Le défenseur des Rangers de New York Adam Fox avait été récompensé en 2021.