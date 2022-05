L’annonce dimanche de la démission de Daniel Trépanier, directeur haute performance de Boxe Canada , a fait vivement réagir. Ariane Fortin, Sabrina Aubin et Myriam Da Silva Rondeau, qui faisaient partie de la longue liste d’athlètes demandant son départ, ont décrit la nouvelle comme une « libération ».

Les trois boxeuses québécoises sont cependant toutes d’accord que beaucoup de travail reste à faire pour que l’ordre soit rétabli à la fédération.

Enfin, en toute honnêteté… enfin! Je pense que la guérison pour plusieurs pourra commencer. Pour ma part, je sais que ça ne me redonnera pas les Jeux olympiques, ça ne me redonnera pas mes ambitions. Ces blessures profondes, elles existent et c’est à moi à les guérir. Mais au moins, je pourrai le faire en étant en paix avec moi-même, n’ayant pas de regret de n’avoir rien dit , a déclaré Da Silva Rondeau à Radio-Canada Sports.

C’est une véritable libération, ça fait des années que plusieurs attendent ce moment. Ça démontre bien le pouvoir de la solidarité , a pour sa part dit Ariane Fortin, athlète olympique à Rio en 2016 et maintenant présidente de Boxe Québec et entraîneuse pour l'équipe nationale de boxe de la Corée du Sud.

Daniel Trépanier était notamment accusé de favoritisme dans les sélections pour les Jeux olympiques. Il devait être présent aux Championnats du monde de boxe féminine cette semaine, mais l’IBA lui a retiré son accréditation.

Comme Myriam Da Silva Rondeau, Sabrina Aubin, médaillée de bronze des Jeux du Commonwealth en 2018 chez les 57 kg, aurait aimé que le changement se fasse bien avant.

C’est difficile d’expliquer le sentiment que j’ai face à cette nouvelle. Ma joie est indescriptible parce que depuis tellement longtemps, nous souhaitons ce changement. Je suis aussi en colère parce que j’aurais voulu qu’il l’ait fait pendant que j’étais là, avant de m’être fait mettre des bâtons dans les roues et avant d’avoir fait autant de dommages dans nos carrières amateurs, que ce soit d’entraîneurs et d’athlètes , a-t-elle expliqué.

Bien que le départ de Trépanier soit vu comme une nouvelle importante par les trois boxeuses, elles croient que le ménage au sein de la fédération doit se poursuivre.

Je crois qu’on s’est débarrassé d’une pomme pourrie, mais il y en a plusieurs autres. C’est l’arbre que nous devons abattre pour restructurer et redémarrer une organisation avec des gens compétents dans leur poste et leur travail respectif. Des gens qui connaissent la boxe, des personnes humaines qui voudront bien construire une fédération avec des valeurs qui mettront en priorité les athlètes et leur bien-être pour optimiser les performances , a avancé Aubin.

Il a bâti son petit empire depuis les dernières années et il faisait partie d’une grosse partie du problème, mais tous ceux qui collaboraient et qui laissaient passer ces décisions absurdes, ceux qui fermaient les yeux sur tout ce qui se passait et qui approuvaient cette façon de fonctionner font aussi partie du problème , a-t-elle ajouté.

Questionnée sur l’identité d’un candidat ou d'une candidate qui pourrait occuper le poste, Ariane Fortin n’avait pas de suggestion précise.

Ces démarches n’ont pas été faites dans le but de mettre une personne spécifique en place. Donc, pour répondre à ta question, je n’ai pas de nom à te donner d’emblée. Il y a beaucoup de choses à changer encore à Boxe Canada. Le départ de Daniel était la première grosse étape. Maintenant, il ne s’agira pas juste de mettre de nouvelles personnes compétentes en place. Il faudra donner à ces personnes la marge de manœuvre nécessaire pour changer les façons de faire , a-t-elle indiqué.

Myriam Da Silva Rondeau, éliminée durant le tour préliminaire chez les moins de 69 kg aux Jeux de Tokyo, croit que trois objectifs précis doivent être réalisés pour que les choses changent réellement.

Il faut que les trois motions soient adoptées : que les employés de Boxe Canada et le programme de haute performance soient soumis à une évaluation par une tierce partie choisie par les fédérations provinciales et dont les résultats seraient divulgués à tous les membres. La mise en place d’une équipe de sélection nationale composée d’un membre de chacune des provinces et chargée d’écrire toutes les politiques de sélection qui seront maintenant utilisées en mettant l’accent sur les résultats en compétitions. Et finalement, qu’il y ait un vote de non-confiance envers le conseil d’administration de Boxe Canada , a-t-elle affirmé.

Les trois boxeuses étaient toutes d’accord que ce travail doit être fait pour la santé de la boxe au pays et l’avenir de la relève. Elles souhaitent que les jeunes puissent travailler dans un environnement sain et ne pas être contraints dans leurs occasions de succès.

Tout ce qu’on souhaite, c’est que le rêve olympique devienne une option pour tous, que ce soit juste et que ce cauchemar se termine enfin , a dit Sabrina Aubin.

C’est une grosse épine de retirée pour beaucoup, beaucoup de monde, a ajouté Myriam Da Silva Rondeau. Plusieurs athlètes continuaient de sortir leur histoire jusqu’à ce que la nouvelle tombe. Il va falloir soigner les plaies maintenant et s’excuser est encore une méthode efficace reconnue lorsqu’on commet des erreurs. Je dis ça comme ça. Vaut mieux s’excuser que de vivre avec des regrets. Soyons attentifs pour la suite!

(Avec les informations de Jean-François Chabot)