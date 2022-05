Les Maple Leafs en mission contre le Lightning avec l’avantage de la glace

Pour moi, ça n'a pas d'importance comment on a perdu hier soir. On a perdu, c'est tout. Maintenant, on doit passer l'éponge et aller de l'avant. Et jusqu'ici, nous avons toujours bien répondu après une défaite , a dit l'entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Nous ne sommes pas ébranlés par la soirée d'hier , a-t-il pris soin de souligner en cours de point de presse.

Les Torontois ont subi une correction de 7-3 aux mains d'une équipe qu'ils avaient eux-mêmes battue de façon convaincante deux jours plus tôt. D'ailleurs, l'étrangeté de la série – où chaque équipe domine l'autre à tour de rôle sans qu'aucune n'enchaîne deux bons matchs – n'a pas échappé aux joueurs.

C'est étrange, c'est certain. Je ne pense pas qu'on ait vu d'autres séries comme ça , a reconnu le défenseur Morgan Rielly.

En tant que groupe, je pense qu'on a quand même fait de bonnes choses ces derniers matchs. On ne s'inquiète pas trop du résultat des quatre derniers duels ou même de l'écart de buts , a-t-il dit.

L'important, a-t-il surtout précisé, c'est que la série est égale après quatre matchs et les Maple Leafs auront l'avantage de la glace pour la suite des choses.

L'avantage de la glace, la récompense d'une belle saison

Les Maple Leafs ont conclu la saison avec cinq points de plus que le Lightning au classement, ce qui leur a permis d'entamer leur série à domicile la semaine dernière. Toronto étant l'équipe la mieux classée, elle pourra aussi compter sur l'appui de ses partisans lors des matchs 5 et 7 puisqu'elle accueillera Tampa.

Mais l'avantage de la glace ne se traduit pas que par le lieu des matchs. Sur le plan stratégique, l'équipe locale a aussi droit au dernier changement, c'est-à-dire qu'elle peut envoyer ses joueurs dans la mêlée en dernier et donc s'ajuster aux effectifs déployés par ses adversaires alors qu'ils ne peuvent pas réagir.

En séries, où les confrontations entre trios sont fort importantes, cela peut avoir un grand impact sur le cours d'un match.

On se retrouve maintenant dans une série au meilleur de trois rencontres où on disputera deux matchs à la maison. Ça peut être à notre avantage, mais il nous faut en profiter , a indiqué Rielly.

L'avantage de la glace à lui seul ne suffira toutefois pas aux Maple Leafs pour renverser Tampa Bay. La preuve : le Lightning a dominé le deuxième match de la série qui avait lieu à Toronto. À l'inverse, les Maple Leafs ont aussi triomphé lors du match no 3 à Tampa.

Au final, c'est l'équipe qui voudra le plus qui finira par gagner cette série , a sagement dit l'attaquant William Nylander.

Son entraîneur, conscient des bienfaits de jouer à domicile, a toutefois aussi tenu à diminuer l'importance de la chose compte tenu de l'adversaire des Leafs et de ce qu'il a fait jusqu'à présent.

L'avantage de la glace, c'est important. Oui, ça nous aidera à plusieurs égards, sur de petits détails, mais la profondeur qu'ils ont à la défense et en attaque va en atténuer l'impact. Leurs 2e, 3e et 4e trios leur ont offert de très bonnes minutes [de jeu] jusqu'ici et ils nous ont posé problème à plusieurs occasions dans la série.

« On arrive à un point de la série où chaque équipe sait à quoi s'attendre de l'autre. Ce n'est plus qu'une question d'exécution. » — Une citation de Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs

L'attaquant étoile Auston Matthews devrait pouvoir bénéficier d'un peu plus de temps de jeu de qualité à Toronto en raison de l'avantage du dernier changement, lui qui a été tenu en échec à Tampa par le trio du Lightning formé d'Alex Killorn, Brayden Point et Anthony Cirelli.

Mais il n'a pas non plus trop voulu s'avancer sur la question, préférant laisser parler son jeu au cours des prochains matchs.

Je pense que nous devrions être confiants, nous sentir bien à la maison, ici, avec une très belle occasion devant nous , a-t-il dit.

Matthews et ses compagnons de trio Mitch Marner et Michael Bunting ont tous été limités à un seul point chacun lors des matchs 3 et 4 en Floride. Matthews et Marner en ont obtenu cinq chacun lors des deux premiers matchs à Toronto. Ils pourraient se révéler fort explosifs mardi soir.

Le cinquième match de la série entre les Maple Leafs et le Lightning débutera à 19 h 30 (HAE) à l'aréna Banque Scotia.