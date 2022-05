Denis Shapovalov gagne difficilement son premier match à Rome

Denis Shapovalov a dû puiser dans sa musette de coups pour battre lundi Lorenzo Sonego 7-6 (7/5), 3-6 et 6-3 au premier tour des Internationaux d'Italie, le Masters 1000 de Rome.

Le Canadien, 16e joueur mondial, a arraché la première manche au favori de la foule en 91 minutes,

La deuxième manche a été également très serrée. L'Italien, 28e à l'ATP, a réussi un bris au huitième jeu pour prendre l'avance 5-3. Il a remporté la manche en 53 minutes, non sans avoir à sauver une balle de bris au neuvième jeu.

Shapovalov a bien commencé la troisième en brisant le service de son adversaire dès le deuxième jeu pour mener 2-0 puis 3-0.

Il a inscrit la victoire au bout de 3 h 11 min d'efforts au terme d'un match brouillon.

Il a fait beaucoup d'erreurs au service, l'une de ses armes favorites. Il a accumulé les doubles fautes (7), et sa première balle ne passait que 50 % du temps. Il n'a réussi que trois as au total.

Il affrontera au prochain tour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 25e au classement.

Si Denis Shapovalov réussit à battre son prochain adversaire, il pourrait affronter Rafael Nadal au tour suivant.

Pour sa part, Félix Auger-Aliassime a rendez-vous au deuxième tour mardi avec l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Le Québécois, 8e favori, a profité d'un laissez-passer au premier tour.

Quant à la Québécoise Leylah Annie Fernandez, elle entamera son parcours un peu plus tard lundi contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 14e tête de série.

De son côté, l'Ontarienne Bianca Andreescu affrontera mardi la championne en titre des Internationaux des États-Unis, la Britannique Emma Raducanu.

Retour réussi

Stan Wawrinka, 37 ans, a remporté sa première victoire en plus d'un an en battant l'Américain Reilly Opelka (17e) en trois manches de 3-6, 7-5 et 6-2.

Stan Wawrinka à Rome Photo : Getty Images / Paolo Bruno

L'ancien no 3 mondial, aujourd'hui 361e, avait perdu d'entrée lors des deux seuls tournois qu'il avait disputés cette année, à Marbella puis à Monte-Carlo.

Le Suisse a reçu l'ovation du public du court central après avoir éliminé la 14e tête de série en 2 h 5 min.

Je suis vraiment très heureux , a-t-il dit en rencontre de presse.

C'est génial, parce que cela faisait très longtemps que j'étais loin du tennis. J'étais totalement en dehors du circuit. J'ai beaucoup travaillé pour revenir, c'est vraiment super de gagner finalement un match, de voir que les choses vont mieux.

Après deux opérations, à mon âge, je pourrais facilement arrêter de jouer, parce que ma carrière est allée au-delà de ce que j'espérais quand j'étais jeune , a-t-il admis.

Wawrinka compte trois titres majeurs (Australie 2014, France 2015 et États-Unis 2016). Il a soigné durant ces longs mois une blessure au pied gauche qu'il traîne depuis 2019.

Autres résultats du jour :