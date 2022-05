Jordan Kyrou inscrit un but spectaculaire et les Blues défont le Wild 5-2

Le deuxième but du match de Kyrou, et le troisième des Blues, a été inscrit à la suite d'un revirement en territoire du Wild, en deuxième période. L'attaquant de 24 ans a accepté une passe de Ryan O'Reilly et il s'est passé la rondelle entre les jambes avant de toucher la cible du revers.

La troupe de St. Louis a vu le Wild réduire l'écart à 3-2 au troisième engagement, mais David Perron a permis à son équipe de se distancer en marquant dans un filet désert.

Les Blues ont créé l'égalité 2-2 dans cette série, qui se transporte maintenant au Minnesota. Le cinquième affrontement aura lieu mardi soir.

Perron a conclu le match avec deux buts et une aide alors que O'Reilly a récolté un but et deux mentions d'assistance. Jordan Binnington a effectué un premier départ dans cette série et il a réalisé 28 arrêts devant la cage des Blues.

Kirill Kaprizov et Matt Boldy ont fait mouche pour le Wild, qui a vu Marc-André Fleury allouer quatre buts en 33 lancers.