Max Verstappen l’emporte à Miami devant les pilotes Ferrari

On se demandait si le Grand Prix de Miami allait être intéressant, compte tenu de la piste étroite et des carences de l'asphalte local qui ne laissaient aucune marge de manœuvre aux pilotes en dehors de la trajectoire idéale.

Les pilotes ont travaillé dans une véritable fournaise par une température de 47 degrés au niveau du bitume et 66 % d'humidité.

Le départ a permis à Charles Leclerc, en pole position, de prendre la tête de la course, mais sa Ferrari SF75 avait un net déficit en vitesse de pointe par rapport à la Red Bull R18 de Max Verstappen.

Le Néerlandais s'est débarrassé de Carlos Sainz fils, parti de la première ligne, au premier tour, et n'a pas pris longtemps pour attaquer la Ferrari. Au 9e tour, il a pris le commandement de l'épreuve de 57 tours.

Max Verstappen dépasse Charles Leclerc pour prendre le commandement du Grand Prix de Miami. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Ce fut ensuite une longue procession dans les couloirs du circuit ceinturé de murets de protection.

Il a fallu l'intervention de la voiture de sécurité après l'accrochage entre Pierre Gasly et Lando Norris au 41e tour pour que le combat reprenne entre Verstappen et Leclerc à partir du 47e tour. À la relance, le pilote Red Bull a gardé le commandement, mais la Ferrari l'a collé pendant quatre tours.

Une petite faute de Verstappen et Leclerc passait, mais la faute n'est pas venue. Le Néerlandais a pu se donner une petite marge et a terminé la course complètement épuisé.

C'était une course très difficile physiquement. Nous avons eu du mal avec les pneus moyens et nous nous sommes fait dépasser, mais avec les pneus durs, nous étions très compétitifs , a réagi Charles Leclerc à l'arrivée.

Nous avons encore quelques problèmes à régler, a noté Verstappen. Je veux dire, nous sommes rapides, mais ma journée de vendredi a été terrible, ce qui n'est pas bien. Mais il y a beaucoup de potentiel.

Carlos Sainz fils a fini au 3e rang juste devant Sergio Pérez, qui n'a pas trouvé l'ouverture en fin de course.

Le duel continue entre Red Bull et Ferrari.

Charles Leclerc reste en tête du classement des pilotes, avec une avance de 19 points sur Max Verstappen. Il n'y a que 6 points au classement des constructeurs entre Ferrari en tête et Red Bull.

Le Québécois Lance Stroll avait dû partir de la l'allée des puits, après un problème de température d'essence avant l'installation sur la grille de départ. Il a donc perdu l'avantage de sa 10e place acquise en qualification.

Il a terminé en 12e place, après quelques frayeurs, notamment dans un accrochage avec Kevin Magnussen (Haas) après une belle bataille avec le Danois. Le Torontois Nicholas Latifi a fini en 14e place.