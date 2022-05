Les Bruins créent l’égalité dans la série face aux Hurricanes

Brad Marchand a récolté deux buts et trois aides et les Bruins de Boston ont battu les Hurricanes de la Caroline 5-2, dimanche, pour égaler leur série à 2-2.

Les Bruins étaient privés de leurs deux meilleurs défenseurs, après que Charlie McAvoy eut été rayé de la formation à la dernière minute. Il a rejoint Hampus Lindholm sur les lignes de côté.

La troupe de Boston est venue de l'arrière à deux reprises et Marchand a dénoué l'impasse en début de troisième période pour aider son équipe à signer une deuxième victoire consécutive en séries.

Patrice Bergeron a amassé un but et deux mentions d'assistance, David Pastrnak a obtenu un but et une aide alors que Jake DeBrusk a enfilé l'aiguille à une occasion pour les Bruins. Jeremy Swayman a réalisé 23 arrêts.

Brett Pesce et Jordan Staal ont répliqué pour les Hurricanes. Antti Raanta a effectué un retour au jeu et il a bloqué 23 rondelles devant le filet des champions de la section Métropolitaine.

Le cinquième affrontement de cette série aura lieu mardi soir, en Caroline du Nord. Une des deux équipes pourra passer au tour suivant jeudi soir, à Boston.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pesce a donné les devants aux Hurricanes dès la sixième minute de jeu. Il s'agissait de la quatrième fois consécutive dans cette série que les hommes de Rod Brind'Amour s'inscrivaient en premier au pointage.

Bergeron a nivelé la marque avec quatre minutes à écouler au premier tiers. Il a glissé une rondelle libre entre les jambières de Raanta.

Après seulement 33 secondes de jeu au deuxième engagement, Nino Niederreiter a glissé la rondelle du revers à Staal, qui a effectué un tir sur réception précis pour donner les devants 2-1 aux Hurricanes.

Les Bruins ont profité d'un avantage numérique pour ramener les deux équipes à la case départ. Marchand a envoyé la rondelle vers Raanta et le disque est resté dans le demi-cercle, où DeBrusk l'a poussé au fond du filet.

Brind'Amour a contesté le but en raison de ce qu'il jugeait être de l'obstruction envers le gardien, mais les arbitres ont maintenu leur décision. Les Bruins ont obtenu un avantage numérique grâce à cette décision et il s'est transformé en une supériorité de deux hommes quand Sebastian Aho a atteint Bergeron au visage.

Les Bruins ont pris les devants alors qu'il ne restait qu'une seconde à faire à l'avantage numérique de deux hommes. Marchand a fait mouche grâce à un tir des poignets et Pastrnak a inscrit le but d'assurance cinq minutes plus tard.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

McAvoy retiré de la formation

Avant la partie, McAvoy a été retiré de la formation des Bruins et il a été placé au sein du protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey.

Pour remplacer McAvoy au sein de leur formation, les Bruins ont inséré le défenseur Josh Brown, qui a participé à six matchs avec l'équipe après son acquisition des Sénateurs d'Ottawa à la date limite des transactions.

Âgé de 24 ans, McAvoy a été un choix de première ronde des Bruins en 2016. Ancien porte-couleurs de l'équipe de l'Université de Boston, McAvoy a terminé dans le top 10 du scrutin en vue de l'obtention du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH, lors de chacune des deux dernières campagnes.

En 2022, il a atteint des sommets personnels en carrière au chapitre des buts (10) et des aides (46). Il a mené tous les défenseurs de l'équipe au chapitre des points durant la saison et a joué en moyenne pendant 24 min 39 s.