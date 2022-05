L’Avalanche à une victoire du deuxième tour grâce à un gain de 7-3 face aux Predators

Associated Press

Gabriel Landeskog a fait mouche deux fois en deuxième période pour aider l'Avalanche du Colorado à vaincre les Predators de Nashville 7-3, samedi, et à s'approcher à une victoire du second tour des séries éliminatoires.

Landeskog a aussi récolté deux mentions d'aide, tandis que Nazem Kadri et Devon Toews ont tous deux récolté un but et une aide.

L'ancien du Canadien Artturi Lehkonen et Nathan MacKinnon ont touché la cible en avantage numérique pour l'Avalanche, qui a profité de quatre de ses cinq occasions en supériorité numérique.

Valeri Nichushkin a complété la marque dans un filet désert avec 2 min 46 s à jouer en troisième période pour assurer la troisième victoire en autant de matchs de son équipe. Les Predators avaient retiré Connor Ingram au profit d'un sixième patineur avec plus de quatre minutes à écouler.

Le gardien de l'Avalanche Darcy Kuemper s'est blessé dans la dernière minute de jeu du premier vingt, lorsqu'un bâton l'a atteint au visage. Le portier a immédiatement retiré son masque et s'est jeté au sol. Il a ensuite retraité au vestiaire en apposant une serviette son visage.

Venu en relève, Pavel Francouz a effectué 20 arrêts à sa septième participation à un match de séries éliminatoires en carrière.

Matt Duchene, Eeli Tolvanen et le capitaine Roman Josi ont assuré la réplique pour les Predators, qui accusent un retard de 0-3 dans une série pour la première fois de leur histoire.

L'équipe devra l'emporter lors du quatrième duel, lundi soir, si elle veut éviter un premier balayage en 15 participations au tournoi printanier.

L'Avalanche a dominé cette série depuis le début, avec un pointage combiné de 16-6. La formation du Colorado a aussi eu l'avantage au chapitre des tirs, à 137-81.