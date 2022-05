Les Capitals prennent l’avance 2-1 dans la série

Alexander Ovechkin a récolté un but et une passe alors que les Capitals de Washington ont battu les Panthers 6-1, samedi, prenant ainsi l'avance 2-1 dans la série de premier tour contre la Floride.

Complice d'un filet dans chacun des deux premiers matchs, Ovechkin a inscrit son premier but de la série à 10 min 25 s au troisième tiers.

Conor Sheary a saisi une rondelle libre le long de la bande et a refilé au cercle droit au Russe, qui a marqué d'un tir sur réception.

Les Capitals prenaient alors les commandes 4-1.

Ovechkin a aussi pris part au but égalisateur de T.J. Oshie, à 19:34 au premier tiers. Oshie a fait dévier son tir de la ligne bleue, en apparence inoffensif.

Marcus Johansson a brisé l'impasse à mi-chemin en période médiane. Il a profité du rebond d'un tir d'Anthony Mantha, après que le disque ait été stoppé par Ben Chiarot.

Trevor Van Riemsdyk a porté le score à 3-1 peu avant le deuxième entracte. Mantha a amorcé la séquence avec de l'échec avant aux dépens de Mackenzie Weegar, ce qui a mené à une belle occasion pour Nicklas Backstrom. Dans les instants suivants, Johansson a fait une passe au cercle droit à Van Riemsdyk, qui a fait mouche d'un tir des poignets.

John Carlson et Garnet Hathaway ont complété pour les Capitals, qui ont bénéficié de 21 arrêts d'Ilya Samsonov. Jeudi, ce dernier avait bloqué les 17 tirs dirigés en lui, en relève à Vitek Vanecek.

Je suis toujours prêt, a dit Samsonov. Parfois vous obtenez le départ en séries, parfois ça revient à un autre gardien. Mais il faut toujours être prêt. Si vous voulez triompher, vous avez besoin de 16 victoires.

Le quatrième match aura lieu lundi soir, à Washington.

Nous savons que le vent peut tourner rapidement en séries, a dit Oshie. Quand une équipe gagne un match, l'autre équipe va apporter des ajustements et travailler deux fois plus fort lors de la partie suivante. C'est ce qu'ils avaient fait lors du deuxième match et nous l'avons fait lors du troisième match.

Jonathan Huberdeau a été le buteur des Panthers, tandis que Sergei Bobrovsky a repoussé 25 tirs.

Huberdeau a touché la cible avec un tir des poignets, dans la troisième minute de la rencontre.

À mes yeux, la frustration a pris le dessus, a souligné l'entraîneur-chef par intérim des Panthers, Andrew Brunette. Quand vous êtes frustrés, c'est souvent parce que vous ne travaillez pas assez fort.

Peut-être que c'est de la nervosité. Mais nous devons trouver un moyen de surmonter ça.

Les Panthers ont une fiche de zéro en neuf en avantage numérique dans la série. En saison régulière, ils ont terminé au 5e rang de la ligue à ce chapitre.