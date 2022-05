Alcaraz renverse Djokovic et jouera en finale à Madrid

Le phénomène Alcaraz a terrassé un autre géant du tennis. Après Rafael Nadal en quart de finale, le jeune homme s'est imposé dans un duel physique de trois manches, gagné 6-7 (5/7), 7-5 et 7-6 (7/5).

Alcaraz, entré dans le top 10 avant même ses 19 ans fêtés jeudi, s'est imposé après 3h35 min de combat. Il devient le plus jeune finaliste de l'histoire du tournoi de Madrid, et le premier joueur à battre Nadal et Djokovic dans un même tournoi sur terre battue.

Alcaraz affrontera le gagnant de l'autre demi-finale, prévue plus tard en journée, entre Alexander Zverev (no 3), tombeur de Félix Auger-Aliassime, et Stefanos Tsitsipas (no 5).

Plus de détails à venir.