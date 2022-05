Canada Soccer trouve sa responsable du soccer féminin professionnel

La fédération a nommé samedi Breagha Carr-Harris comme responsable du soccer féminin professionnel.

Plus que jamais, le soccer professionnel féminin mérite d’avoir la place qui lui revient dans ce pays. Nous sommes très heureux d’accueillir Breagha Carr-Harris dans ce rôle nouvellement créé qui sera essentiel à l’avancement de notre sport , a indiqué par communiqué le Dr. Nick Bontis, président de Canada Soccer.

La vaste expérience de Breagha, du niveau local jusqu’au niveau professionnel, combinée à sa passion et à son engagement envers le sport féminin, constituera la clé de son leadership. Elle présidera le nouveau groupe de travail sur le soccer professionnel féminin qui s’appuiera entre autres sur l’expertise de l’entraîneure-chef de notre équipe nationale féminine, Bev Priestman, d’anciennes joueuses de l’équipe nationale, des ligues de haute performance provinciales et territoriales ainsi que du milieu des affaires.

Carr-Harris a travaillé pendant 15 ans pour le groupe Maple Leafs Sports and Entertainment pour les six équipes du groupe : les Maple Leafs, le Toronto FC, les Raptors, les Raptors 905, les Marlies et les Argonauts.

C’est un privilège absolu d’accepter le poste de responsable du soccer professionnel féminin de Canada Soccer, ayant été impliquée dans le sport depuis plus de trois décennies comme joueuse, entraîneure, puis dans un environnement de club professionnel , a dit Carr-Harris.