Le Rocket s’incline 5-3 face au Crunch lors de son premier match de séries

Anthony Richard a inscrit deux buts et une aide, Maxime Lagacé a effectué 28 arrêts et le Crunch de Syracuse a vaincu le Rocket de Laval 5-3, vendredi à l'Upstate Medical University Arena.

Le Crunch mène la série demi-finale de la Division nord 1-0. Le match no 2 de la série au meilleur de cinq rencontres sera présenté dès samedi, toujours à Syracuse.

Le Rocket a profité de l'une de ses deux occasions en avantage numérique, tandis que le Crunch a été 2 en 4 avec un homme en plus lors d'un match ponctué par plusieurs échauffourées.

Alex Belzile a réussi un doublé, alors que Joël Teasdale a aussi touché la cible pour le Rocket, qui disputait le premier match de son histoire en séries éliminatoires. Danick Martel a récolté deux aides et Sami Niku, trois, tandis que Kevin Poulin a repoussé 26 tirs.

Cole Koepke a amassé un but et une aide, tandis que Remi Elie et Gemel Smith ont été les autres buteurs du Crunch.

L'équipe à domicile avait remporté sept des huit matchs entre les deux équipes au cours du calendrier régulier. Le Rocket s'était imposé à Syracuse en clôture de campagne, quand le Crunch avait donné congé à plusieurs joueurs réguliers.

En plus de préférer le vétéran Poulin à l'espoir du Canadien de Montréal Cayden Primeau devant le filet, l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, avait décidé de laisser de côté le jeune défenseur Mattias Norlinder. Ce dernier a rejoint l'équipe au cours des derniers jours après avoir complété sa campagne en Suède.

Lagacé gagne son duel

Le Rocket a ouvert la marque après 4:11 de jeu, lors d'un avantage numérique. Belzile a cueilli le retour après un lancer de Martel.

Le Crunch a vite répliqué, seulement 1:43 plus tard. Niku y est allé d'une passe errante vers l'enclave et Elie a battu Poulin grâce à un tir sur réception.

Les deux gardiens ont réalisé quelques beaux arrêts par la suite. Lagacé a frustré deux fois Jesse Ylönen, tandis que Poulin s'est signalé au détriment de Smith.

Le Crunch a pris les devants avec 1:17 à faire au premier vingt, lors d'un avantage numérique. Koepke a fait dévier un long tir de Richard derrière Poulin.

Richard est revenu à la charge après seulement 68 secondes de jeu en deuxième période. Poulin a stoppé un tir de Koepke, mais le retour a dévié contre la jambe du défenseur Tory Dello et la rondelle est revenue vers Richard dans l'enclave. Richard a profité de la situation pour battre Poulin.

Le gardien du Rocket a réalisé un véritable larcin contre Charles Hudon quelques minutes plus tard, quand l'attaquant du Crunch avait été laissé fin seul à l'embouchure du filet.

De son côté, Lagacé a brillé contre Xavier Ouellet alors que le Rocket évoluait en infériorité numérique.

Le Rocket a réduit l'écart à 3-2 avec 4:41 à faire en deuxième période, quelques secondes après la fin d'un avantage numérique. Teasdale a profité d'un retour, pendant que le défenseur Fredrik Claesson était handicapé par le fait qu'il avait perdu une lame de patin.

Le Crunch a restauré son coussin de deux buts avant la fin du deuxième vingt, avec 1:49 à écouler au cadran. Pendant que Martel était au banc des punitions pour avoir donné un coup de bâton à Lagacé, Smith a pu tirer dans un filet désert après que Hudon eut atteint le poteau.

Belzile a relancé le Rocket en marquant son deuxième but de la rencontre après 6:28 de jeu en troisième période.

Poulin a brillé avec un arrêt spectaculaire contre Koepke avec moins de trois minutes à faire, offrant une dernière chance aux siens de niveler le pointage.

Teasdale et Rafaël Harvey-Pinard ont ensuite raté des occasions en or après que Poulin eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Richard a permis au Crunch de fermer les livres en marquant dans un filet désert avec 22 secondes à écouler.