Les Maple Leafs se paient une frousse, mais l’emportent en territoire ennemi

Les Maple Leafs de Toronto doivent une fière chandelle à leur gardien de but Jack Campbell. Sensationnel en fin de match, il leur a permis de résister à une remontée du Lightning de Tampa Bay pour sortir gagnants du troisième duel de la série entre les deux équipes par la marque de 5-2, vendredi soir, en Floride.

Campbell a repoussé 32 des 34 tirs dirigés vers lui pour aider les siens à prendre une avance de 2-1 dans la série. Il a été fumant en particulier dans les huit dernières minutes de la rencontre, fermant la porte à Nick Paul, Steven Stamkos et Brandon Hagel, entre autres.

Ses prouesses ont aussi permis aux Torontois de mettre fin à la séquence de six victoires du Lightning à Tampa en séries.

Il a fait des arrêts importants dans le match, mais nous sommes dans les séries éliminatoires et celui-là [au détriment de Stamkos], c'est un arrêt qui nous a sauvés , a admis l'entraîneur Sheldon Keefe.

Les faits saillants du match no 3. Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Les Maple Leafs sont débarqués en Floride avec assurance. Aidés par une pénalité à Patrick Maroon, ils ont pris les devants dans les cinq premières minutes de la confrontation grâce à un avantage numérique. Posté à l'embouchure du filet, Morgan Rielly a sauté sur un retour de lancer d'Andrei Vasilevskiy pour ouvrir la marque.

Ilya Lyubushkin a offert une chance au Lightning de répliquer quelques instants plus tard en écopant d'une pénalité pour bâton élevé, mais les Floridiens n'ont pas su en profiter.

Question de tourner le fer dans la plaie, Lyubushkin, à sa sortie du banc des pénalités, a rejoint Pierre Engvall et Colin Blackwell, des Leafs, dans une montée à trois contre un. Le Russe a été patient devant le filet du Lightning. Il a attendu qu'une ligne de passe se libère pour mettre la table au tout premier but de la carrière de Blackwell en séries.

On l'a vu quelques fois. On le savait capable de faire de beaux jeux même si ce n'est pas l'aspect principal de son jeu. J'imagine que lorsqu'il a besoin de faire un gros jeu, il en est capable. C'était une superbe passe. Ça nous a tous un peu pris par surprise. C'était un jeu incroyable , a résumé Auston Matthews après la rencontre.

David Kämpf, qui avait fait 3-0 pour Toronto dans le premier match de la série, a répété la chose en deuxième période. Le Tchèque de 27 ans a déjoué Vasilevskiy d'un bon tir des poignets dans la partie basse du filet comme il l'avait fait l'autre soir.

Les Maple Leafs ont semblé lever le pied de l'accélérateur par la suite. En zone neutre, Alex Kerfoot a hésité à dégager la rondelle en désavantage numérique. Le Lightning en a profité pour s'installer aussitôt dans le territoire de Toronto, puis Ross Colton a réussi à battre Campbell d'un tir frappé parfait dans la lucarne.

Tampa a continué à mettre de la pression sur les Torontois par la suite. Colton, encore lui, a été stoppé par le gardien des Maple Leafs à une autre occasion, puis il a aussi raté une cage béante avant que la deuxième période ne prenne fin.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley sont revenus des vestiaires avec le couteau entre les dents au troisième vingt. Ondrej Palat est éventuellement parvenu à réduire l'écart à un but, 3-2, avec un tir des poignets depuis les cercles de mises en jeu.

Le Lightning a cogné à la porte avec insistance par la suite, mais Campbell et les spécialistes du jeu défensif tels que Kämpf et Ilya Mikheyev ont été brillants. Ce dernier a d'ailleurs inscrit deux buts alors que Tampa a retiré son gardien de but au profit d'un sixième patineur en fin de match pour sceller l'issue de la rencontre.

On a plié, mais on n'a pas rompu , a résumé l'entraîneur-chef Sheldon Keefe. Je pense que c'est un grand pas pour nous. De faire ça sur la route contre cette équipe... On savait qu'ils allaient tenter de revenir, mais nous voulons être cette équipe qui gagne ce genre de matchs.

Je pense que d'avoir pris une avance rapidement dans le match nous a beaucoup aidés. [Campbell] a fait des arrêts incroyables et je pense que tous les joueurs ont élevé leur jeu d'un cran quand il l'a fallu. Ils ont fait les jeux nécessaires et ils ont bien repris leur souffle pour gérer la panique , a évalué Matthews.

« Une victoire, c'est une victoire. Ça nous a pris 60 minutes [pour y arriver], mais tout le monde a offert un bel offert selon moi. » — Une citation de Auston Matthews

Oui, c'est une victoire importante, mais si l'on a appris quelque chose du deuxième match, c'est qu'il faut vite passer à autre chose et être prêt pour le prochain match , a souligné pour sa part Campbell.

Maple Leafs et Lightning se retrouveront dimanche soir pour le quatrième match de leur série à Tampa.

Les Torontois pourront alors s'inspirer de leur plus récente victoire pour se motiver, mais aussi de l'histoire. Les Maple Leafs ont un dossier de 13-1 lorsqu'ils mènent 2-1 dans une série 4 de 7 où ils ont l'avantage de la glace.