La saison du gardien des Penguins Casey DeSmith est terminée

Associated Press

L'entraîneur-chef Mike Sullivan a déclaré que DeSmith est passé sous le bistouri vendredi matin et qu'il ratera le reste des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Cette intervention chirurgicale a été pratiquée trois jours après que DeSmith eut quitté la surface de jeu en deuxième période de prolongation du match no 1 de la série entre les Penguins et les Rangers de New York.

DeSmith avait commencé les séries éliminatoires dans le rôle du gardien no 1, puisque le gardien étoile Tristan Jarry est toujours sur la touche en raison d'une blessure au bas du corps.

La blessure de DeSmith signifie que le Québécois Louis Domingue sera le partant des Penguins pour le match no 3 de cette série au meilleur des sept parties qui se déroulera samedi.

Sullivan n'a pas écarté la possibilité que Jarry effectue un retour au jeu pendant la série. Jarry n'a pas disputé de rencontre depuis qu'il a subi une blessure à un pied le 15 avril.

Alex D'Orio sera le gardien auxiliaire des Penguins, qui tentent de franchir le premier tour éliminatoire pour la première fois depuis 2018.