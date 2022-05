Charles Leclerc, la première référence dans la chaleur de Miami

Lors de la première séance d'essais libres, la température dépassait les 55 degrés Celsius au niveau du bitume. Les équipes ont compris rapidement que les pneus seront mis à rude épreuve ce week-end.

La température ambiante était de plus de 35 degrés avec 50 % d'humidité.

Sur une piste très verte, poussiéreuse, les monoplaces ont nettoyé la trajectoire idéale sur ce circuit sinueux et parfois très (trop) étroit. Notamment au virage no 16 après la chicane (14 et 15). C'est d'ailleurs à la sortie du virage no 16 que Max Verstappen a frotté le muret de protection avec le pneu avant droit de sa Red Bull RB18.

Max Verstappen effleure un muret de protection sur le circuit de Miami. Photo : TSN / Sky Sports / Formula One

C'est Charles Leclerc qui a réussi le tour le plus rapide de la première séance d'essais libres dans sa Ferrari SF75, en 1 minute 31 s 098/1000. Mais il lui a fallu chausser un train de pneus tendres pour battre le chrono du Britannique George Russell (+0,071).

Le pilote Mercedes-Benz a pu découvrir les nouveautés aérodynamiques sur sa W13, notamment les ailerons avant et arrière.

Son coéquipier Lewis Hamilton a fait le 8e temps (+0,858).

Au bout de la séance de travail de 60 minutes, Russell a réussi à devancer le champion du monde en titre Max Verstappen dans sa Red Bull (+0,179). De quoi rassurer Mercedes-Benz.

Performances sans relief des pilotes canadiens: le Québécois Lance Stroll a fait le 16e chrono dans son Aston Martin AMR02 (+2,478), le Torontois Nicholas Latifi le 20e dans sa Williams FW44 (+4,536).

Leclerc a aussi bien fait lors de la deuxième séance, enregistrant le deuxième temps. George Russell a cette fois été le plus rapide.

Russell a affirmé qu'il était encore trop tôt pour dire que les récentes mises à jour de la voiture allaient aider Hamilton et lui à revenir à l'avant du peloton à Miami.

Nous ne sommes pas certains de comprendre pourquoi ça va mieux , a-t-il admis. Nous nous doutions que les conditions nous seraient plus favorables ici. C'est la première vraie course dans des conditions chaudes, ce qui est un facteur à considérer. La voiture fonctionne bien, mais ce n'est que vendredi. Il ne faut pas s'emporter trop vite.

Les choses ne se sont pas mieux déroulées pour Verstappen, qui n'a pas été en mesure de compléter un seul tour en raison d'un problème mécanique. Carlos Sainz a quant à lui été victime d'un accident.

Pour de nombreux pilotes, cette première journée a servi à apprivoiser la piste et à... éviter les murets.