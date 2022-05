La WNBA débarque à Radio-Canada Sports

La 26e saison de la WNBA débute cette semaine et, pour la première fois, il sera possible d’écouter des matchs en direct et commentés sur le site Internet de Radio-Canada Sports. Notre descripteur Olivier Paradis-Lemieux et l’analyste Rose-Anne Joly seront avec vous dès dimanche, 20 h (HAE), pour le match opposant les Mystics de Washington aux Lynx du Minnesota.