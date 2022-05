Djokovic sans trembler avale son quart à Madrid

Le Serbe Novak Djokovic, no 1 au classement mondial, a battu vendredi le Hongrois Hubert Hurkacz 6-3 et 6-4 en 1 h 21 min en quarts de finale du tournoi Masters 1000 de Madrid.

Djokovic n'a pas semblé trembler, et il a gagné son quatrième affrontement d'affilée contre le Hongrois.

Le Serbe a avalé la première manche en 36 minutes en gagnant 87 % des échanges sur sa première balle de service, et il a poursuivi son chemin en rouleau compresseur pour gagner la deuxième manche en 45 minutes.

Hurkacz a sauvé une balle de match, sur son service, pour réduire le pointage à 5-4, mais Djokovic a mis fin au combat tout de suite après.

Djokovic affrontera en demi-finales le vainqueur du quart très attendu entre Rafael Nadal (no 4 à l'ATP) et Carlos Alcaraz (no 9 au monde), le match vedette de cette 11e journée du tournoi.

Nadal contre Alcaraz, c'est le vétéran contre l'enfant prodige, qui connaît une saison fulgurante. Au contraire, Nadal a été ralenti par une autre blessure aux côtes et il reprend la compétition à Madrid avec l'objectif d'être prêt pour les Internationaux de France qui commencent à la fin du mois.

Nadal a déjà battu Alcaraz deux fois, la dernière fois à Indian Wells plus tôt cette saison, mais aussi à Madrid il y a juste un an sur un pointage sans appel de 6-2 et 6-1. Ce match aura donc un goût de revanche.

Après ce grand match à venir, ce sera au tour du Québécois Félix Auger-Aliassime de glisser sur la terre battue madrilène face à Alexander Zverev.

L'Allemand a déjà remporté quatre victoires contre Auger-Aliassime, mais ce dernier a gagné deux des trois derniers (4-2), dont celui à Wimbledon en 2021 et à Melbourne au début de l'année 2022.