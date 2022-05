Les Blue Jays s’inclinent devant les Guardians à Cleveland

La recrue Steven Kwan, a claqué son premier circuit de la saison, Franmil Reyes a obtenu trois coups sûrs et a produit un point et les Guardians de Cleveland ont prévalu 6-5 aux dépens des Blue Jays de Toronto, jeudi.

Le circuit de deux points de Kwan a nivelé la marque à 2-2 en troisième manche et a été le début d'une séquence de six points sans réplique pour les Guardians.

Tout ça est complètement fou. C'est un mois de pure extase pour moi, a indiqué Kwan, qui occupe le cinquième rang de l'Américaine avec une moyenne au bâton de ,328. Je n'essaie jamais de frapper un circuit alors c'est spécial. Je vais faire décorer cette balle. Ce sera très cool.

Le lanceur droitier Aaron Civale (1-2) a retiré huit frappeurs sur des prises en cinq manches et deux tiers de travail. Il a accordé quatre points et six coups sûrs. Emmanuel Clase a été parfait en neuvième manche pour obtenir un cinquième sauvetage en six occasions.

Du côté des Blue Jays, Vladimir Guerrero fils y est allé d'un circuit de deux points en première manche et Alejandro Kirk a claqué un circuit solo en septième. Bo Bichette a récolté trois coups sûrs. Le double de deux points de Zack Collins en sixième manche a chassé Civale de la rencontre.

José Berríos (2-1) a accordé six points en quatre manches et deux tiers, son plus haut total cette saison. Il n'avait pas subi la défaite depuis le 24 septembre, il y a de cela sept départs. Le droitier a été victime de huit coups sûrs et n'a retiré aucun frappeur sur des prises.

Kwan a été nommé recrue du mois dans la Ligue américaine pour le mois d'avril puisqu'il a maintenu une moyenne de ,354 au bâton et a produit 10 points en 15 matchs.

Le joueur de troisième but des Guardians, José Ramírez, qui mène le Baseball majeur avec 29 points produits a réussi un simple en septième manche pour mettre fin à une disette de 11 présences au bâton sans coup sûr.

Les Blue Jays ont ainsi entamé une série de 9 matchs en 11 jours sur la route qui se poursuivra contre les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay.

Le droitier des Blue Jays Kevin Gausman (2-1) affrontera le droitier Shane Bieber (1-1) vendredi soir dans le second match de la série.