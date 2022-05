Le logo changera, mais le CF Montréal tient à son nom

On a bien essayé de lui tirer les vers du nez, jeudi matin, lorsqu’il a rencontré les médias pendant une activité de bénévolat du club auprès de l’organisme Projet Harmonie, dans Mercier. À suivre , s’est borné à répéter Gervais, en précisant chaque fois que le club ramènerait plusieurs éléments de l’histoire de l’Impact, qui ne va jamais mourir, jamais, jamais, jamais , a-t-il plus tard ajouté.

Ça date d’avant mon arrivée. Des rencontres ont été menées par Joey Saputo, a souligné Gervais en mêlée de presse. On est à l’écoute, et certaines choses revenaient constamment par rapport au logo existant, qu’on devait revenir à notre histoire, à notre passé. Je suis parfaitement en ligne avec ça. Il y a eu des échanges avec les supporteurs, nos partisans, nos partenaires commerciaux, les médias.

Pas de chance ici pour un petit aperçu du nouvel emblème. Peut-être du côté de l’entraînement, alors, où Wilfried Nancy était justement à la disposition des journalistes?

Je ne l’ai pas vu, a annoncé Nancy. Le club a pris cette décision. Soyez juste un peu patient, et vous allez voir l’idée derrière ça. C’est très cohérent. Ç’a du sens.

Donc… vous l’avez vu ou pas, Wilfried?

Il est beau! Je ne l’ai pas vu, mais je l’imagine, a-t-il répondu cette fois. On a eu des rencontres pour nous expliquer la vision par rapport au logo et, avec la façon dont ç’a été décrit, je peux l’imaginer. Il est très bien.

Bon. Samuel Piette, alors?

J’ai eu quelques échos, je ne l’ai pas vu, a aussi soutenu le joueur québécois. À voir quand ça sortira.

On aura essayé.

On peut du moins comprendre qu’on revient aux sources. L’agence Pigeon, conceptrice du logo que j’ai fièrement porté au début du siècle, a souligné le président, et de celui de la MLS révélé en 2012, a repris du service avec le club.

Le bleu devrait retrouver une place de choix dans le logo si on traduit les propos de Gervais, qui a mentionné d’entrée de jeu la nouvelle campagne de marketing du club où cette couleur est en vedette.

Le nouveau logo est donc prêt. Ne manque plus que l’aval de la MLS, qui ne crache jamais sur la possibilité d’approuver chaque virgule d’un communiqué – alors un logo…

Notre intention est de le faire avant la fin de juin, a indiqué Gervais. Il faut qu’on travaille main dans la main avec la ligue. La marque de commerce, le logo ne nous appartient pas. Il appartient à la ligue. Tout dévoilement doit être fait de concert avec la ligue et avec l’équipementier Adidas. Nous parlons avec eux. Dès qu’on aura le feu vert, on va dévoiler le logo.

« De notre côté, je l’ai dit quand l’annonce de mon arrivée a été faite, je veux une transparence, je veux qu’on soit proactif. C’est le plus proactif qu’on peut être aujourd’hui. » — Une citation de Gabriel Gervais, président, CF Montréal

Reste à voir comment les supporteurs accueilleront ce nouveau logo, eux qui étaient mentionnés dans la première phrase du court communiqué transmis mercredi pour confirmer ce changement.

Gervais dit s’être réuni avec tous les groupes de supporteurs et qu’il s’agissait de rencontres productives avec une bonne énergie et une ouverture .

J’espère collaborer avec eux pour que tous nos supporteurs reviennent, car nos joueurs ne veulent que ça, a affirmé Gervais. Ils veulent que nos partisans les plus passionnés soient de retour au stade. Je travaille très fort là-dessus. Il faudra une certaine réconciliation des deux côtés.

La question du nom risque néanmoins de continuer à faire jaser, malgré l’insistance du club à cet égard.

Daniel Nahmias-Léonard est un des cofondateurs des Ultras Montréal. Il a depuis quitté le groupe et il n’est plus abonné de saison. Il soutient que de remettre au monde le nom Impact est la chose à faire, puisqu’il estime qu’ il y a plus de gens qui ont demandé un retour au nom qu’un changement de logo . Au-delà de la nouvelle identité, il déplore un problème d’attitude .

En fait, c’est une demi-mesure, a-t-il indiqué. C’est étrange, ils disent qu'ils ont écouté les partisans, et ils présentent un nouveau logo sans les avoir consultés. On semble se contredire.

Le propos est semblable chez Dominique Ritchot, une membre du groupe 127 Montréal qui a, elle aussi, choisi de ne pas renouveler son abonnement.

Ça nous donne raison. Ça démontre que ce rebranding était inutile, a-t-elle noté. Ils disent avoir consulté, mais consulter qui? J’imagine qu’ils ont dû suivre ce qu’il s’est dit sur les réseaux sociaux. J’ose espérer qu’ils ont consulté des gens qui avaient fait des propositions.

On peut d’ailleurs trouver ce genre de discours sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du club, tout comme d’autres publications plus sympathiques au changement. Les Ultras Montréal, qui réclament un retour à l’ancien nom, n’avaient pas encore répondu au message de Radio-Canada Sports.

Samuel Piette dit comprendre ceux qui tiennent mordicus au nom Impact. Il souhaite simplement que les échanges se déroulent dans le respect.

Pour certains, dans le rebranding, le problème était le nom. Pour d’autres, c’était le logo. Pour d’autres encore, c’était le flocon, les couleurs, peu importe, a énuméré Piette. Chacun a son opinion, son propre problème qu’il voit plus gros que les autres. Ceux pour qui le logo était le problème, et non le nom, ce seront des heureux – ou pas. Mais oui, je pense que chacun a droit à son opinion, je respecte ça.

Si le nom Impact ne va jamais mourir , mais que le CF Montréal est là pour rester , Gabriel Gervais cherche les moyens de réunir les deux.

Est-ce qu’on peut rassembler tous les supporteurs dans une même section derrière les buts et appeler ça la section de l’Impact de Montréal? On le ramène déjà à travers la Fondation Impact de Montréal. On peut aussi le faire davantage avec l’Académie. Il y a toutes sortes de façons , a assuré Gervais.