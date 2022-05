Troubles chez Boxe Canada: Ariane Fortin aussi montre Daniel Trépanier du doigt

Jointe en Italie, où elle voit aux derniers détails de la préparation de l’équipe féminine de la Corée du Sud en vue des Championnats du monde (Istanbul 6 au 22 mai), Fortin apporte de l’eau au moulin des récriminations dirigées à l’endroit de Daniel Trépanier.

Fortin, qui porte également le chapeau de présidente de la Fédération québécoise de boxe, ne veut pas mettre son histoire personnelle à l’avant-plan. Elle tient surtout à mettre en lumière les manquements de celui qui tient entre ses mains la destinée de l’élite nationale.

Elle souligne d’entrée de jeu que cette démarche a été entreprise à la suite de nombreuses tentatives infructueuses de la part des boxeurs et boxeuses, la dernière en date remontant au mois d’octobre. Cette dernière tentative a abouti, après une enquête interne, à une absolution complète pour le directeur de la haute performance.

Des plaintes ont aussi été enregistrées auprès du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), mais les personnes se sont fait répondre que celles-ci se situaient à l’extérieur du registre des politiques de Boxe Canada , a expliqué Fortin.

Il s’agissait pour la plupart de plaintes dénonçant des situations qui perdurent depuis des années, soient des injustices, le non-respect du processus de sélection ou du processus d’embauche pour les entraîneurs, le langage abusif de certains entraîneurs à l’endroit des athlètes. Ces situations perdurent depuis plusieurs années.

« Ce n’est pas la première fois que ces choses sont nommées et il ne se passe rien. Même la réponse de Boxe Canada à notre lettre ouverte est ridicule. Tu me niaises!? C’est comme s’ils ne comprennent pas ce qui crée la culture toxique pour l’enlever ou la changer. Ça fait depuis 2008 que Daniel (Trépanier) est en poste et qu’il fait ce qu’il veut. » — Une citation de Ariane Fortin, présidente de Boxe Québec et entraîneuse de l'équipe féminine sud-coréenne

Parmi les mesures annoncées par Boxe Canada, il y a cette séparation des responsabilités entre le directeur haute performance et la fonction d’entraîneur.

Or, selon Ariane Fortin, Daniel Trépanier continue d’opérer à l’Institut national du sport (INS) dans les espaces du parc olympique plutôt qu’au siège social de Boxe Canada, sur le boulevard René-Lévesque, à Montréal.

Le président de la fédération, Ryan Savage aurait alors choisi d’appuyer Trépanier qui prétextait des difficultés liées au télétravail pour balayer du revers de la main la suggestion venue des athlètes eux-mêmes.

« Pour moi, ce n’est pas un problème en soi que le directeur haute performance soit aussi un entraîneur. C’est parce que c’est Daniel que c’est un problème. » — Une citation de Ariane Fortin

Deux boxeuses dans une arène Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

L'argent, toujours l'argent

Pour Fortin, une autre source des problèmes de gouvernance est directement liée au financement offert par À nous le Podium.

Selon ce qu’elle a relaté, Trépanier s’adjuge le pouvoir de répartir les sommes fournies par ce programme de soutien aux athlètes de l’élite comme bon lui semble. C’est de cette façon qu’un an avant les Jeux olympiques, Fortin aurait perdu cet important soutien financier au profit de Mary Spencer, qui se battait dans la même catégorie de poids qu’elle.

De la même manière, à l’automne 2015, Fortin et Mandy Bujold avaient dû défrayer leurs frais de séjour et ceux de l’entraîneuse qu’elles avaient emmenée avec elles pour une compétition en Allemagne.

À ce moment-là, nous sommes six athlètes financés par À nous le podium, dont moi et Mandy. Il y a donc en théorie de l’argent pour nous. Mais Daniel ne voulait rien savoir de payer notre voyage là-bas.

C’était tout le temps comme ça. Dans ce temps-là, j’étais coloc avec Kim Clavel et sa sœur. On se payait un loyer ridicule (très bas) pour piler de l’argent. Je m’étais faite à l’idée que je devais agir comme ça [pour espérer se rendre à ces tournois servant de préparation olympique, NDLR].

La relève affectée

Ariane Fortin en a aussi contre les choix de Daniel Trépanier qui, selon elle, privent le pays d’une relève capable de connaître le succès sur la scène internationale. Il en va ainsi des athlètes comme des entraîneurs.

Elle en veut pour preuve qu’aucun stage pour le brevet de Niveau 4 n’a été offert au Canada depuis plus de 5 ans. Danielle Bouchard, ça fait 7 ans qu’elle attend après son Niveau 4. Pour vous dire, ça ne s’appelle même plus Niveau 4. Il y a toujours un module qu’elle devrait faire, mais là ç’a le temps de changer , explique-t-elle.

Elle ajoute que Boxe Canada argumente son point de vue avec l’existence d’un projet pilote duquel elle fait partie.

C’est pour le fameux Niveau 3. Ça fait genre deux ans. Ça s’appelle maintenant Compétition et Développement. Ça consiste en quatre séances en ligne (sur internet). Mais il (Daniel Trépanier), n’a pas arrêté de repousser ça de semaine en semaine, pendant au moins un an et avec un préavis de 24 heures. On a fini par avoir les séances, mais il y a ensuite eu des délais pour les travaux (pratiques) et ça fait deux ans que ça dure.

Puisque le critère du Niveau 3 est toujours en vigueur à Boxe Canada, Trépanier en profite pour choisir ses entraîneurs et ainsi garder une main mise sur les opérations.

« De son bureau, Daniel voit tout et contrôle tout. Il observe les adjoints qu’il a lui-même mis en place, qui vont tout lui rapporter et qui vont faire exactement ce qu’il veut parce qu’ils lui sont redevables pour cet emploi. » — Une citation de Ariane Fortin

Des cas à la pelle

Concernant les allégations de culture toxique au sein de Boxe Canada, Fortin dit qu’elle a des milliers de situations en tête et que chacun des signataires a de solides motifs pour se plaindre.

J’ai repensé à ça. J’ai réécouté de vieux podcasts et j’ai réalisé à quel point c’était toxique. Ça m’a vraiment affectée. Et avec cette lettre ouverte, j’atteins un quota où je me dis que je suis off. J’ai de la drive et de l’énergie, et ça m’atteint encore. Ça vient me chercher parce que je sais que mes collègues de l’équipe vivent encore ça.

Gants et casques de boxe. Photo : Associated Press / Sakchai Lalit

En ce qui a trait au message que cette bisbille devenue très publique envoie aux jeunes qui aspirent à une carrière internationale amateure et à un rêve olympique, Ariane n’est pas rassurée.

Ça n’envoie pas un bon message. Mais le chemin vers les équipes internationales, ça fait des années qu’il n’est pas clair. Auparavant, tu gagnais au niveau national et ça suffisait pour aller plus loin. C’est correct d’exempter un boxeur des championnats canadiens pour ne pas miner sa préparation pour des mondiaux. Mais de protéger un athlète pendant un cycle olympique complet, et c’est arrivé, ce n’est pas bon pour les autres boxeurs de sa catégorie, ni pour la confiance de ce boxeur et son propre développement.

« L’autre problème, c’est qu’il y a tellement le gros cash (d’À nous le Podium) pour l’élite et la crème de la crème, qu’il n’y a plus rien pour le développement. Heureusement qu’on a de la boxe professionnelle pour permettre à certains de vivre leur rêve. » — Une citation de Ariane Fortin

En l’absence de débouchés clairs au niveau amateur, ça entraîne un désengagement de la part des jeunes.

Pour moi, ça rentre dans la catégorie du manque total de vision. Le programme de l’équipe nationale est complètement à terre. On n’a pas performer depuis trois Jeux olympiques, mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas eu de bons résultats en dehors, surtout chez les femmes. On a eu quatre championnes du monde au Canada, mais c’est en dépit du système en place et non pas grâce à lui.

Selon elle, c’est parce qu’il est parvenu à aller chercher un important financement d’À nous le Podium - on parle d’environ 600 000 $ - que Boxe Canada maintient Daniel Trépanier en place. Il est d’ailleurs très proche de Chris Clark, membre du bureau de direction d’À nous le Podium , a-t-elle insisté.

Même en Italie, parce qu’elle entraîne les Sud-Coréennes, Fortin dit avoir eu des échos des retombées de la lettre ouverte des pugilistes canadiens. À titre d’information, la Corée aura des représentantes dans chacune des 10 catégories de poids aux Championnats du monde, tandis que le Canada n’en a délégué que quatre, dont Tammara Thibeault.

Fortin est également consciente qu’elle a été choisie pour ses compétences, elle a tout de même été l’objet d’une recommandation de Boxe Canada auprès de qui la fédération de la Corée du Sud s’est tournée pour s’enquérir sur ses qualités d’entraîneuse.

Ariane Fortin-Brochu prodigue ses conseils appuyée par une interprète coréenne Photo : Courtoisie Ariane Fortin-Brochu

C’est aussi pour cela qu’elle y a réfléchi deux fois plutôt qu’une à savoir si elle allait témoigner de ce qui a cours à Boxe Canada.

Croit-elle que cette fois soit la bonne pour forcer un changement à la direction de la haute performance de Boxe Canada?

Non. D’abord, j’ai été vraiment déçu de la réponse de Ryan Savage qui est sortie très rapidement. Elle n’était pas un mea culpa, mais un message pour dire qu’ils avaient changé des choses dans les derniers mois.

J’ai l’impression qu’on a épuisé toutes les ressources. Ce n’est pas l’fun de sortir dans les médias comme ça. On n’aime pas ça! Mais je pense qu’il faut le faire pour les athlètes du Canada et du Québec. Je suis déçue de la réponse et je ne pense pas qu’ils ont les outils. Je ne pense pas qu’ils ont la volonté. Je ne pense pas que le président de Boxe Canada savait dans quoi il s’embarquait quand il a pris la présidence.

« J’espère me tromper. Je ne veux pas dire que je suis désabusée ou pessimiste, mais c’est tout un système qu’il faut changer. Daniel (Trépanier) est un gros morceau. C’est sûr qu’il doit partir pour que ça puisse fonctionner, mais ça va prendre d’autres démarches après, c’est certain. » — Une citation de Ariane Fortin

Fortin a conclu en affirmant qu’il faudra mettre des personnes compétentes en place afin de se donner une marge de manœuvre à tous les niveaux.