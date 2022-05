Le rapport sur la relance du hockey québécois insiste sur le plaisir de jouer

Le très attendu rapport du comité québécois sur le développement du hockey a été rendu public jeudi après-midi à Québec. On y propose notamment de prioriser le plaisir du jeu chez les enfants et d'ensuite optimiser le développement de nos athlètes, filles et garçons.

Ce comité de 15 personnes, mis sur pied en décembre à la demande du premier ministre François Legault et présidé par l’ancien gardien de but de la LNH et analyste à RDS Marc Denis, présente une série de neuf recommandations pour encadrer et améliorer le développement du hockey chez nous:

Hisser le hockey au rang de sport national du Québec; Inclure l’apprentissage du patin sur glace dans le programme scolaire du primaire; Rendre le hockey accessible pour tous; Prioriser le développement du hockey féminin; Prioriser le plaisir du jeu chez les enfants; Optimiser le développement du talent de nos athlètes; Accroître le respect et la sécurité au hockey; Doter le Québec des infrastructures appropriées au développement du hockey; Conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner et de guider l’avenir du hockey québécois.

Si le comité propose de nombreuses pistes d’action pour chacune des neuf recommandations, le rapport fait une distinction majeure entre la pratique du hockey avant et après l’âge de 13 ans.

Si on propose d’inclure l’apprentissage du patin sur glace dans le programme scolaire dès l’école primaire, on suggère également de redéfinir complètement le modèle compétitif au sein des moins de 13 ans. On va même jusqu’à proposer de supprimer les classements et les statistiques jusqu’à la catégorie M13 inclusivement, afin de réduire les attentes de performance des parents et des entraîneurs.

Le comité souhaite également que des mesures soient mises en place pour faciliter l’accès au hockey pour toutes les familles en luttant contre les principaux obstacles à sa pratique, qu’ils soient financiers ou matériels. Le rapport suggère des allégements fiscaux.

Les membres du comité se sont aussi attardés longuement au développement des athlètes entre l’âge de 13 ans et leur sortie du hockey mineur. Mais ils souhaitent aussi que le développement du hockey se poursuive au-delà du hockey junior et qu’il passe par des programmes de hockey universitaire, peu nombreux au Québec.

Ils croient que les structures actuelles ne favorisent pas un développement optimal des joueurs et des joueuses de hockey, notamment en raison d’une concurrence parfois néfaste entre certains programmes scolaires et associatifs.

Cette concurrence nuit au développement du hockey au Québec. Les attentes envers les jeunes adolescents sont trop élevées, tout comme la pression que subissent les programmes et leurs dirigeants , peut-on lire dans le rapport.

On y suggère de restructurer les ligues provinciales comme la M18 AAA (qu’on appelait auparavant la Ligue midget AAA) et d’y interdire le surclassement des jeunes de 14 ans.

Certaines mesures proposées touchent également la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), comme la mise sur pied d’un système d’évaluation et d'analyse pour les demandes de statut d'exception pour les joueurs de 16 ans.

Le circuit Courteau serait également touché par la proposition du comité d’interdire d'échanger un joueur actif avant qu'il ait complété son secondaire et d’interdire également un rappel en milieu de saison.

On suggère aussi de revoir et améliorer le ratio matchs/entraînements dans la LJHMQ.

Des infrastructures à améliorer

Le comité s’est également dit surpris de constater le retard du Québec sur le plan de la qualité et de la quantité de patinoires convenant à la pratique du hockey et des autres sports de glace.

Il prône donc notamment la construction de patinoires couvertes et réfrigérées, moins coûteuses et plus polyvalentes que les arénas.

Le comité propose de mettre en place un centre d’entraînement et de développement national à l’Institut national du sport du Québec.

On parle de construire un complexe d’entraînement et de développement avec deux glaces afin que Hockey Québec puisse compter sur une offre de service complète pour l’évaluation des joueurs pour les équipes du Québec.

Il est entendu que Patinage Québec (la fédération patinage artistique) pourrait aussi y installer ses programmes d’élite.

Ce centre serait utilisé pour les équipes M18 masculine et celles de développement en hockey féminin ainsi qu’en parahockey, mais aussi pour la formation des officiels et des entraîneurs, et la recherche.